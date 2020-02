A la presó dos dels 12 detinguts en l'operatiu contra els narcopisos

Dos dels 12 detinguts en l'operatiu de dissabte contra els narcopisos a Ciutat Vella han entrat preventivament a la presó, segons ha pogut saber l'ARA. Els 12 arrestats han passat a disposició del jutjat de guàrdia, que ha deixat en llibertat els altres 10. El dispositiu dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana es va precipitar –no estava previst fer-lo el cap de setmana– perquè divendres, en un pis de la Barceloneta, es va intentar matar un home en un incendi, que va poder escapar tot i estar lligat i emmordassat. Una acció que s'atribueix a una revenja entre dos grups de traficants de droga que són rivals. Entre els detinguts de dissabte hi havia els sospitosos de cremar l'home al pis de la Barceloneta, que la policia buscava per un intent d'homicidi. A la resta se'ls atribueix un delicte contra la salut pública.

Quatre dies després de l'operatiu contra els narcopisos, els veïns avisen que un dels tres habitatges que els agents van escorcollar dissabte –el número 55 del carrer Robadors– encara manté punts de venda de droga. Els veïns expliquen que els Mossos i la Guàrdia Urbana van entrar al pis de la quarta planta però no als de la primera i la tercera on, segons ells, altres traficants hi operen. De fet, aquest dimarts al migdia es podia veure com diversos homes premien el timbre del número 55 de Robadors. Malgrat que els homes –probablement consumidors– trucaven de manera insistent i als diferents pisos de l'edifici, no obtenien resposta i ningú els obria la porta. Per això, després d'uns minuts provant d'accedir al bloc, els homes es rendien i marxaven sense haver pogut comprar res, si això és el que volien.

Fonts dels Mossos insisteixen que continuen treballant per tancar els narcopisos i els punts de venda de droga a Barcelona. La policia investiga el tràfic de droga centrat al districte de Ciutat Vella, tot i que també s'ha estès als barris pròxims al Raval, com a Sant Antoni i el Poble-sec.