L'oposició a l'Ajuntament demana la dimissió de Colau com a responsable de seguretat

L'agressió d'un grup de manters a un turista nord-americà dimecres i la baralla amb un ferit per arma blanca d'ahir al Raval han precipitat la convocatòria urgent d'una comissió de seguretat per part de tots els partits de l'oposició a l'Ajuntament d'Ada Colau, tret de la CUP i el PP. Els portaveus dels grups municipals del PDECat, Esquerra i Ciutadans, en una compareixença aquest matí davant els mitjans de comunicació, han demanat a Colau que dimiteixi de la seva responsabilitat en seguretat i han explicat les motivacions d'aquesta convocatòria. El PSC s'hi ha sumat a través d'un comunicat oficial.

La regidora del PDECat Francina Vila serà l'encarregada de presidir aquesta comissió, que se celebrarà dimecres al matí, i ha assegurat que els grups de l'oposició estan "preocupats" amb "situacions de violència" i amb la "invasió de l'espai públic per activitats il·lícites, com poden ser venedors de llaunes o manters". "En alguns barris estem veient seguretat privada al carrer, situació que creiem que no es pot produir en una ciutat com Barcelona", ha afegit en referència a la contractació per part de comerciants i veïns de vigilants per combatre l'incivisme durant les nits del cap de setmana al Born. Vila ha anunciat que demanaran "que l'alcaldessa de la ciutat dimiteixi com a màxima responsable de seguretat" i que esperen que una persona "que sigui capaç d'entomar els reptes de la ciutat" se n'encarregui. Per a Vila, el consistori no ha tingut "l'autoritat per fer complir les normes per al bé de tothom".

Vila també ha exigit que es compleixi el pla de xoc aprovat per al Raval i no ha descartat l'opció d'impulsar una moció de censura si el consistori no respon a les exigències de l'oposició. "Les mocions de censura necessiten amplis consensos", ha reconegut Vila, que ha titllat el govern d'Ada Colau de "fracàs" i ha assegurat: "Nosaltres creiem que podem liderar una alternativa sòlida, si pot ser abans de les eleccions municipals, perfecte, i si no, ho farem de cara als pròxims comicis".

En una hipotètica proposta de moció, tanmateix, el PDECat no trobaria, en principi, suport suficient dels que sí que formaran part d'aquesta comissió de seguretat. El portaveu d'Esquerra, Alfred Bosch, ha assegurat que "la millor moció de censura vindrà d'aquí nou mesos a les eleccions municipals", mentre que Santiago Alonso, de Ciutadans, ha expressat que "tan a prop de les eleccions" no seria convenient fer una moció de censura.

"Hi ha una situació de desgavell amb tota mena d'incomoditats i desordres a la via pública", ha dit Bosch, que demana que Colau "abandoni la seva responsabilitat perquè, de fet, ja l'ha abandonat" i "ha deixat que la ciutat caigui en el desgovern". Qui assumeixi el càrrec ha de ser "una persona d'altura, consens i reconegut prestigi", ha dit Bosch, que ha expressat que "cal acabar amb els narcopisos, les ocupacions il·legals i els 'cofee shops'". Ni Bosch ni els altres portaveus han concretat qui hauria de ser la persona que assumís els assumptes de seguretat, ara vinculats a alcaldia per petició de Colau.

Per a Santiago Alonso, regidor de Ciutadans, "el balanç no pot ser més negatiu" en termes de seguretat pel que fa al govern de Colau. El regidor ha assegurat que "la situació està descontrolada". "Fa quatre anys feia campanyes a la Barceloneta dient que acabaria amb tot això, i tot continua igual", ha afegit.

En un comunicat, el PSC també ha expressat la seva reprovació al govern de Colau "en matèria de seguretat i civisme" i ha demanat la seva dimissió com a regidora responsable d'aquesta àrea. També ha exigit que es compleixin tant el pla de xoc de lluita contra els narcopisos com "les diferents iniciatives aprovades i acceptades en plenari i en comissió relatives a la lluita contra el 'top manta'".

Des de l'Ajuntament recorden que s'han complert mesures pactades amb altres grups municipals i seguint indicacions del Síndic de Greuges, com la incorporació de més agents de la Guàrdia Urbana o els 130 treballadors la situació dels quals s'ha regularitzat amb plans ocupacionals, mentre que la Generalitat no ha aportat efectius policials ni projectes laborals.