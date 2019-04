L’oposició força Calvet a retirar el decret de l’habitatge

L’executiu ha tornat a patir aquesta setmana la majoria precària amb què governa al Parlament. Al consell de Govern d’ahir, el conseller de Territori, Damià Calvet, va haver de sol·licitar que es retirés de l’ordre del dia el decret llei de mesures urgents per “millorar l’accés a l’habitatge” que ell mateix va presentar a principis de març. El motiu? Que no han aconseguit el consens necessari amb els grups parlamentaris i que, per tant, si la proposta es discutís al ple no assoliria els vots suficients per ser aprovada. “Són moments en què s’està treballant més des de l’electoralisme que per al bé comú”, va argumentar la portaveu del Govern, Mertixell Budó, després de la reunió setmanal, en referència als grups de l’oposició.

“No hi ha hagut acord amb els grups i els agents socials. Creiem que podrem recuperar el consens després del període electoral”, va considerar la portaveu del Govern, que va dir que es buscarà una altra fórmula jurídica per poder-lo tramitar a la cambra i fer-ho en converses amb tots els actors. Així doncs, el decret de mesures per a l’accés a l’habitatge -que, segons l’executiu, tenia l’objectiu d’augmentar l’oferta de lloguer social a Catalunya- decaurà perquè en el termini d’un mes no s’ha aconseguit convalidar-lo al Parlament, tal com exigeix la llei.

El decret de l’habitatge de Calvet ja va començar amb mal peu. Dies després que fos aprovat pel Govern, les entitats ciutadanes a favor d’un habitatge digne van criticar durament el text i van acusar el conseller de treballar en aquest decret en paral·lel i d’amagat de les entitats mentre hi pactava la norma del 30% -la que obliga els grans constructors a destinar com a mínim un terç de totes les obres noves que facin en sol urbà a l’habitatge assequible-. Les entitats (la PAH, l’Observatori DESC, la FAVB, el Sindicat de Llogaters i l’ABTS) van assegurar que se sentien “enganyades” per la Generalitat. “Ens van deixar aprovar la norma del 30% mentre, per una altra banda, preparaven l’escenari perquè a la pràctica aquest decret la deixés sense efecte”, va etzibar aleshores el portaveu de l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), Daniel Pardo. La PAH va fer una crida directa a la resta de grups perquè tombessin el text i així “tornar a la casella de sortida”.

Calvet contra partits i entitats

El decret no només va encendre les entitats ciutadanes. A principis d’abril l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també va esclatar contra el govern de Torra. Colau va assegurar que el decret no només trencava la “lleialtat institucional” -perquè no va ser consensuat ni amb els municipis ni amb les entitats-, sinó que, a més, amenaçava amb “enviar els pobres a la perifèria” alhora que, sempre segons l’alcaldessa de Barcelona, afavoria els grans constructors.

Aquestes declaracions van provocar un dur enfrontament entre Colau i el conseller Calvet fa només vuit dies. Calvet va acusar l’alcaldessa de “mentir” i de no haver interpretat bé el text del decret. En la seva resposta també acusava Colau de moure’s en el terreny electoral. El conseller va tornar a defensar el decret -ara retirat-, ja que, segons el Govern, la norma tenia per objectiu limitar la capacitat especulativa amb els pisos de protecció oficial i propiciar una moderació del preu del lloguer al mercat lliure i tot un seguit de mesures que, segons Calvet, haurien pal·liat el dèficit d’habitatges públics de lloguer, haurien ajudat a combatre les situacions d’emergència i haurien permès sancionar els grans tenidors que mantinguin pisos buits.