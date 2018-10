Colau ofereix que un 10% dels antiavalots continuïn a la nova unitat sense passar les proves

La intenció del govern d'Ada Colau de dissoldre l'actual unitat d'antiavalots de la Guàrdia Urbana i crear-ne una de nova que tingui més funcions i que impliqui la incorporació de nous agents ha posat en guàrdia tant els sindicats del cos, que demanen mantenir els llocs de treball i les condicions dels agents de la unitat, com el gruix de partits de l'oposició, que avui, durant la comissió de presidència del consistori, han aprovat fins a tres proposicions per demanar –en termes diferents– que s'aturi el procés. Grups com CS, el PSC i el PP han acusat l'alcaldessa d'intentar amb aquest moviment –la supressió de l'actual Unitat de Suport Policial (USP), on hi ha els antiavalots, i la creació de la nova Unitat de Reforç de Proximitat i Emergències (URPE)– fer una selecció de personal, ja que els agents que es vulguin integrar a la nova unitat hauran de superar una prova d'accés, que inclou, segons han avançat els sindicats, una entrevista personal.

El procés de selecció és el punt que més crispa la negociació amb els sindicats. L'última proposta del govern de Colau és que el 10% dels actuals integrants de la unitat que o bé no es presentessin a les proves o bé no les superessin puguin continuar a la URPE encara que sigui fent funcions més administratives. Per a la resta, es buscarien nous destins, un punt que els sindicats consideren del tot insuficient perquè demanen que es garanteixi la continuïtat dels prop de 150 agents de la USP i que la selecció es faci amb els nous. Asseguren que se'ls va garantir que mantindrien els seus llocs de feina. El govern els demana ara que acreditin que són aptes si volen entrar a la URPE. "Els veterans aportarien experiència", defensen els sindicats, i afegeixen que els agents de la USP ja tenen "la formació i els coneixements" per exercir aquestes feines. Sindicats i govern es van reunir per última vegada la setmana passada i tenen previst reprendre les negociacions aquest divendres.

Arran dels atacs dels grups de l'oposició, el comissionat de Seguretat del consistori, Amadeu Recasens, ha defensat durant la comissió de presidència que la ciutat ha canviat i que per això cal introduir també canvis al seu cos de policia, la qual cosa, entén, implica l'entrada de nova gent –amb unes condicions determinades– a la unitat. A més de les funcions que ja desenvolupen els agents de la USP, a la URPE hauran d'assumir funcions de medi ambient i, en cas que sigui necessari, continuar oferint suport en feines d'ordre públic als Mossos. Segons Recasens, el pas que s'està negociant va més enllà d'un canvi de nom de la unitat i la nova URPE requereix nous agents amb capacitats adequades per evitar quedar desfasada. Creuen que cal un canvi de model perquè, des de l'inici de mandat, la USP no ha fet cap feina antiavalot ni ha sigut requerida cap vegada pels Mossos d’Esquadra per donar-los suport.

El regidor del PP Villagrasa ha sigut contundent a la comissió a l'hora d'assegurar que Barcelona en Comú vol fer una "purga", però també els socialistes han defensat que el canvi d'una unitat per una altra "només" persegueix l'objectiu de fer una "selecció". També el PDECat ha sigut crític amb el moviment i ha demanat a Barcelona en Comú que no el faci ara, quan falten pocs mesos per a les eleccions. "No hipotequin les polítiques que un altre govern pugui tirar endavant", ha demanat el regidor Jordi Martí. ERC, al seu torn, ha assegurat que l'equip de Colau és ara "víctima" de la promesa "enverinada" que va fer en campanya electoral de dissoldre aquesta unitat, mentre que la CUP ha lamentat que no se l'hagi tingut en compte en el procés tot i que la dissolució de la unitat era un acord tancat amb ells.

Colau va anunciar en campanya electoral que, si guanyava les eleccions, el seu govern desmantellaria de manera progressiva els antiavalots de la Guàrdia Urbana. L'objectiu d'introduir canvis en el cos de policia local el va refermar el 2016, amb el nou pla director de la policia, que va incloure la mesura de tancar la USP. El canvi s'està negociant ara amb els sindicats i troba en el punt de la continuïtat dels agents el seu principal escull. Les negociacions continuaran aquest divendres.