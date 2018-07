L'oposició acusa Colau de retallar també en despesa corrent

La polèmica sobre les possibles retallades que el govern d'Ada Colau estaria preparant en matèria d'inversions creix cada dia que passa i amenaça de marcar la recta final del mandat. Avui ha sigut el líder d'ERC, Alfred Bosch, qui ha comparegut davant la premsa amb una llista de 30 projectes que, segons els republicans, serien alguns dels damnificats per la tisorada de 107 milions en inversions –la major part, previstes per al 2019– que va treure a la llum el PSC i que el govern continua negant, ja que defensa que es basa en un document "desfasat" i que responia al pitjor escenari polític possible. L’equip de Colau, però, tot i negar-se a parlar de retallades, sí que admet que haurà de reajustar alguns projectes.

Les iniciatives que perdrien pressupost, segons la llista feta pública per ERC, són des d'escoles bressols –com la de les Casernes de Sant Andreu i la de Can Carreras, a Nou Barris– fins a pisos d'acollida per a dones víctimes de la violència masclista, o escoles com la d'Anglesola, però també transformacions urbanístiques, com la de la ronda de Sant Antoni, i iniciatives com la transformació del Teatre Arnau. Però ERC també ha advertit que el govern hauria donat ordres per reduir la despesa corrent un 5%, cosa que també han denunciat altres grups com la CUP o el mateix PSC, i que es podria traduir en una retallada de fins a cent milions d'euros. "Hi ha instruccions clares de reduir la despesa corrent un 5% per fer front a una insuficiència financera", ha denunciat Bosch . Per tot plegat els republicans ja han començat a promoure la celebració d'un ple extraordinari, que també defensen el PDECat, el PSC, el PP i Cs, perquè el govern hagi de donar explicacions.

El que ha fet el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha sigut reiterar que totes les crítiques es basen en documents antics i que responen a hipòtesis que ja no es corresponen amb la realitat. Tot i així, ha admès que sí que caldrà "reprogramar" algunes actuacions i que el govern està "preocupat" per la caiguda de l'impost de les plusvàlues i les transferències de l'Estat, a més de per deutes com l'aportació del Govern a les escoles bressol. Segons els càlculs del govern municipal, però, els canvis en el pressupost queden molt lluny dels 107 milions d'euros que denuncia l'oposició. Pisarello assegura que treballen amb l'escenari d'acabar el mandat havent executat només cinc milions menys d'inversió dels 1.675 previstos –el canvi s'inclourà en el pressupost del 2019, que encara no està tancat– i ha tret pit de poder acabar el mandat destinant 850 milions més a inversió social i obres que el mandat anterior. El que sí que ha admès és que ara el seu govern ha de ser "prudent" i potser no pot posar tota la inversió que voldria en nou projectes.

Pisarello ha negat que estiguin preparant una rebaixa de la despesa corrent del 5% i que hagin enviat cap comunicació als districtes en aquest sentit, com han apuntat diferents grups de l'oposició, i ha defensat que reajustar alguns projectes és un comportament habitual i que, en qualsevol cas, no es deixaran de fer projectes icònics com els del pla de barris, sinó alguna pavimentació, però ha negat que això siguin retallades. Ha defensat, a més, que és fals que s'hagin aturat les obres en alguns projectes dels que han aparegut a la llista de l'oposició i a la de 159 inversions afectades per la retallada que avui ha avançat 'La Vanguardia'.

Després de les explicacions del tinent d'alcalde, en què no ha detallat quins són els projectes que es preveu reajustar ni quin és l'escenari de càlcul en el qual es treballa ara, el cap de files del PDECat, Xavier Trias, ha comparegut per denunciar "manca de transparència" i demanar al govern que convoqui la junta de portaveus i exposi els números als diferents grups. El ple extraordinari per demanar expilacions a l'equip de Colau s'haurà de celebrar durant les pròximes dues setmanes. El regidor no adscrit Gerard Ardanuy (Demòcrates), al seu torn, ha demanat que se celebri una comissió extraordinària d'economia per explicar la situació.

Amb les llistes de possibles projectes retallats fetes públiques avui –que el govern ha titllat d'"irresponsabilitat"–, alguns veïns ja han començat a fer notar el seu malestar al govern. És el cas, per exemple, de l'Associació de Comerciants de Sant Antoni, preocupada pel calendari de reforma de la ronda.