Un jutge ordena l'ingrés d'una embarassada de més de 42 setmanes en un hospital d'Oviedo

Un jutjat d'Oviedo ha ordenat aquest dijous l'ingrés hospitalari d'una dona embarassada que havia superat les 42 setmanes de gestació a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA) per recomanació mèdica. El servei d'obstetrícia de l'hospital volia evitar que la gestant parís a casa, tal com era la seva voluntat, perquè veia "risc de mort fetal". L'Associació de Llevadores del Part a Casa ha emès un comunicat en què defensa que la dona havia decidit "de manera informada i amb el dret d'autonomia del pacient" que no volia un part induït perquè el seu embaràs "no presentava factors de risc".

El titular del jutjat d'instrucció número 1 d'Oviedo va rebre ahir una sol·licitud signada pel subdirector de serveis quirúrgics i crítics de l'HUCA en què se suggeria la necessitat d'adoptar la mesura d'ingrés obligat de l'embarassada per practicar-li de manera immediata un part induït, segons ha detallat el Tribunal Superior de Justícia d'Astúries (TSJA).

La sol·licitud anava acompanyada d'un informe del cap de secció d'obstetrícia de l'hospital, en què es precisava que la dona havia interromput els controls d'embaràs i les visites al servei a la setmana 35+2 de gestació, "malgrat la insistència dels facultatius" perquè les reprengués. Els metges van calcular que la dona es trobaria actualment en la setmana 42+3 d'embaràs i, per això, van alertar que si el part no es realitzava a l'hospital existia "risc d'hipòxia fetal -per falta d'oxigen en el cervell del nadó- i mort fetal intrauterina".

Només dues hores després que s'emetés l'informe, el jutge va autoritzar per interlocutòria que la policia local d'Oviedo traslladés la dona en un vehicle medicalitzat i la ingressés a l'hospital per provocar-li, si fos necessari, un part induït. Els agents es van personar al domicili de la dona a les 15.30 hores d'aquest dimecres. Els va rebre una dona que va identificar-se com a matrona particular que atenia habitualment a l'embarassada i va assegurar que tenia controlats els batecs del fetus i que ja començaven les contraccions. Encara que en un primer es negava al trasllat al centre hospitalari, la dona embarassada hi va accedir i va ser ingressada a l'HUCA, on és actualment.

L'Associació de Llevadores del Part a Casa (Alpacc) ha emès un comunicat en què reprova l'actuació de l'hospital: la plataforma defensa que la dona havia decidit negar-se a un part induït "de manera informada i emparada pel dret d'autonomia del pacient" perquè el seu embaràs "no presentava factors de risc". "Volem denunciar l'abús de poder que aquest dimecres ha comès un hospital espanyol passant els protocols i les opinions professionals per davant dels drets humans d'una dona amb plenes facultats psicològiques", exposen les llevadores catalanes.

Si bé els parts a casa continuen sent minoritaris a l'Estat, unes 382 dones van parir el 2016 al domicili, només a Catalunya tenen lloc un terç d'aquests. "És un dret reconegut per la cort europea de drets humans poder donar a llum on, com i amb qui la dona decideixi", finalitza el comunicat de l'Alpacc.