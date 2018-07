La Caixa beca amb 12 milions d'euros 20 projectes biomèdics per prevenir malalties

Què fan els anticossos quan es troben amb un vas sanguini que està perdent la seva funció? Per què els pacients reaccionen de manera tan diferent a la leucèmia limfàtica i fins i tot als tractaments per combatre-la? Quins factors augmenten el risc d'ateroesclerosi? I, sobretot, "com podem aplicar aquests coneixements a la clínica?"

A totes aquestes preguntes, inclosa l'última, llançada aquest matí a l'acte de presentació al Palau Macaya per Elías Campo, un dels metges becats, intentaran buscar resposta els 20 projectes biomèdics escollits per la Fundació Bancària La Caixa per rebre els 12 milions anuals que els ajudaran a combatre i prevenir malalties en les seves fases més inicials.

Tot i la gran quantitat d'informació que existeix, per exemple, sobre els problemes cardiovasculars, que són "la principal causa de mort a Espanya i la Unió Europea", recorda Almudena Rodríguez Ramiro, una altra de les becades, encara queda molt per entendre la resposta immune que contribueix al remodelat vascular patològic, i aquesta serà la finalitat del seu projecte al Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars, a Madrid.

Les investigacions escollides es duran a terme a Catalunya, Madrid, el País Valencià, el País Basc i Portugal, tot i que alguns dels projectes tenen socis col·laboradors a països com el Brasil, el Regne Unit, els Estats Units, la República Txeca i França.

Un dels investigadors és Elías Campo, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, que ha explicat sobre la leucèmia: "De manera intrigant alguns pacients conviuen amb la malaltia, tremendament llarga, i no necessiten tractament. Entre els que necessiten tractament, alguns responen i alguns no, alguns recauen i alguns no, i en alguns casos la leucèmia es transforma en un càncer molt agressiu". Entendre aquestes diferències mitjançant l'estudi dels gens responsables de la malaltia ha sigut un dels seus focus d'estudi en els últims vuit anys, i ho continuarà sent amb l'ajut de la Fundació.

El Zika, l'ELA o la recerca d'una vacuna universal contra les malalties infeccioses seran l'objecte d'alguns dels altres projectes becats.