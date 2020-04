Mitjà avisa que hi podria haver un rebrot en ple estiu i creu que al juny encara hi haurà confinament

L'infectòleg Oriol Mitjà dona per fet que a finals de juny, quan celebra el seu aniversari, encara hi haurà confinament. "Segur que sí, ha sigut una pandèmia terrible i les mesures que tenim per controlar-la són molt limitades, no són farmacològiques", ha apuntat en una entrevista a Ràdio 4, en la qual ha considerat que a l'estiu no podrem fer vacances tal com les enteníem, encara que es pugui fixar algun tipus de normativa per anar a la platja. Mitjà s'ha mostrat convençut, també, que els centres educatius no podran obrir abans de l'estiu i ha avisat que si la situació continua com fins ara hi podria haver un rebrot de casos "en ple estiu". Ha defensat, en aquest sentit, que el desconfinament es faci de manera molt prudent perquè està costant molt mantenir la taxa de transmissibilitat per sota d'u, i que això, si les etapes previstes se superen massa ràpid, pot ser difícil de controlar.

Mitjà ha tornat a defensar l'aplicació d'un document d'immunitat, que ha considerat que podria servir per autoritzar abans els grans esdeveniments culturals i esportius, que formen part de l'última fase de desconfinament, i per permetre que la tornada a les classes es faci amb garanties. Ha puntualitzat, això sí, que es tracta d'un sistema que s'ha de treballar per evitar que algú que no pugui acreditar que està protegit quedi discriminat. I ha considerat clau que països pròxims acceptin aplicar-lo: "Si els països de l'entorn apliquen l'acreditació immunitària, ens ajudarà"

Mitjà ha explicat que els temps de la recerca són molt més lents que els de l'emergència i que els resultats de l'assaig clínic que prepara, un tractament profilàctic per a persones que hagin estat exposades al virus, s'endarrereixen més del previst i encara falten dues setmanes per tenir-ne els primers resultats. "Triguem més del que esperàvem", ha reconegut. Ha explicat que, tot i haver intensificat els esforços i passar, per exemple, de ser un equip de tres a treballar amb 150 persones, no s'ha pogut complir el termini establert inicialment de tres setmanes per tenir resultats.

Crida a accelerar les proves PCR

Mitjà també ha demanat al Govern que no esperi, com té previst, una setmana més per intensificar el nombre de proves PCR que es fan per detectar positius. Ha explicat que fins ara se n'estan fent 3.000 diàries i que es passarà a 15.000 o 17.000. Sobretot a persones amb símptomes, personal sanitari i majors de 65 anys. Ha apuntat que el Govern vol millorar l'escovilló que es fa servir per agafar les mostres i que per això demana una setmana més de marge, i que ell creu que s'haurien d'intensificar. "Podríem començar demà mateix, i la meva recomanació és no esperar".

A banda de la vacuna, que pot trigar a arribar, ha considerat clau que el 50% de la població tingui anticossos perquè ja ha passat el virus, però ha dit que actualment el percentatge és molt mes baix i que a Barcelona pot estar a l'entorn del 10%, i que és molt més baix, de l'entorn del 2%, a la zona de Tarragona.

Crítica a la manca de previsió

Ha assegurat, també, que no està molest perquè el govern espanyol no hagi comptat amb ell com a assessor perquè, diu, això li dona més independència per poder ser crític quan cregui que les coses no es fan bé. I ha tornat a criticar la manera com es va gestionar inicialment la crisi: "Es va menystenir l'epidèmia a la Xina, no es va veure a temps que ja hi havia transmissió local i es va endarrerir molt a preparació", ha lamentat. "Si haguéssim tingut les eines epidemiològiques ens hauríem estalviat disgusts", ha declarat. Per això, diu, va escriure el tuit contra el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries Fernando Simón, però considera que ara la situació és diferent i que s'està gestionant bé les etapes: "Ara no el faria".