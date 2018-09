Un pacient amb paràlisi aconsegueix caminar gràcies a l'estimulació electrònica

Una tècnica que combina l'estimulació electrònica de la medul·la espinal i la teràpia de rehabilitació ha permès a un pacient amb una paràlisi completa a les cames fer passos de manera independent, segons una investigació publicada avui per la revista 'Nature Medicine'. D'acord amb l'estudi, realitzat per Kristin Zhao i Kendall Lee, de la Clínica Mayo de Minnesota (Estats Units), l'estimulació elèctrica de la medul·la ha demostrat tenir potencial terapèutic en humans, perquè facilita les contraccions musculars voluntàries i fins i tot permet que els pacients puguin posar-se drets.

A l'article s'assegura que es tracta del primer cas d'un pacient que ha aconseguit fer passos de manera independent després de patir una paràlisi completa de les extremitats inferiors, arran d'una lesió a la medul·la espinal.

L'estudi es va desenvolupar durant quaranta-tres setmanes, en què es va implantar al pacient un dispositiu d'estimulació espinal elèctrica i va ser sotmès a una rehabilitació multimodal específica. Els investigadors van descobrir que al final del tractament la persona amb discapacitat va ser capaç de realitzar una contracció intencional dels músculs de la cama. Això li va permetre no només estar-se dret, sinó també caminar.

D'aquesta manera, l'afectat va poder desplaçar-se amb les dues cames ajudat per un caminador amb rodes davanteres així com per una cinta de caminar.

No obstant això, els autors conclouen que es requereix investigació addicional per esbrinar com les tècniques de rehabilitació interactuen amb les d'estimulació elèctrica per recuperar les funcions motores danyades i per confirmar si aquest sistema podria usar-se en pacients amb uns altres tipus de lesions.