Els països de la UE acorden fixar un límit de greixos trans en els aliments

Els països de la Unió Europea han donat suport aquest divendres a la proposta de la Comissió Europea d'establir un límit al contingut de greixos trans en aliments, amb l'objectiu de protegir la salut dels consumidors i promoure la ingesta de productes més sans. Concretament, els 28 han donat el vistiplau com a experts a establir un màxim de dos grams d'aquesta mena d'àcid gras per cada 100 grams de greix. La normativa ha de ser examinada ara pel Parlament Europeu, que disposa de dos mesos per pronunciar-s'hi, segons ha informat l'executiu de la Unió en un comunicat.

Brussel·les ha destacat que diversos estudis científics, inclòs un de recent de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), han recomanat els últims anys que la ingesta d'aquesta mena de greixos s'ha de reduir al mínim per evitar riscos per a la salut.

El comissari de Salut i Seguretat Alimentària, Vytenis Andriukaitis, ha celebrat la posició dels governs de la UE i ha advertit que el creixent consum de greixos trans ha sigut "una gran preocupació" dels metges "durant molts anys".

"El vot favorable d'avui és un pas endavant perquè comportarà accions concretes per eliminar aquests greixos en l'alimentació dels ciutadans europeus", ha destacat el polític lituà, que ha demanat celeritat per fer realitat l'aplicació de la normativa.