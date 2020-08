Detinguts dos ultres per una altra pallissa el 17 d'octubre després de la marxa d'Artós

El 17 d'octubre de l'any passat, durant les protestes postsentència, es va fer al vespre una manifestació ultra a la plaça Artós de Barcelona, a Sarrià, que va acabar coincidint amb una altra dels CDR als Jardinets de Gràcia, en contra de la sentència del Procés. Tot i que hi havia una distància notable entre la concentració del grup d'extrema dreta i la dels CDR, els ultres van poder baixar des de Sarrià fins al centre de Barcelona. A la cruïlla entre els carrers Rosselló i Balmes, a l'Eixample, un grup d'ultres va fer caure a terra i va atacar, a cops de puny i puntades de peu, un jove antifeixista. Però aquell vespre també hi va haver una pallissa al metro en què cinc ultres van agredir un altre jove.

Segons han informat els Mossos d'Esquadra, l'última setmana han detingut dos homes de grups d'extrema dreta per aquesta pallissa al metro per motius ideològics. La víctima va patir cops a la cara que li van causar un fort traumatisme cranioencefàlic i li van deixar dues dents trencades. Els autors de l'agressió van ser un grup de cinc persones, quatre homes i una dona, que havien acabat d'assistir a la marxa d'Artós, mentre que la víctima havia participat en la concentració de signe contrari. Aquesta pallissa no havia transcendit fins ara i és una investigació que la policia ha anomenat cas Auri. Abans d'aquest atac, el mateix grup havia increpat una noia d'origen àrab, aquesta vegada sense agredir-la físicament.

Quan els Mossos van voler efectuar les detencions, l'autor material de l'agressió al metro ja era a la presó, al centre penitenciari de Lledoners, per altres fets similars. L'altre home el van detenir a Cornellà de Llobregat. Els agents els atribueixen un delicte de lesions greus amb l'agreujant d'odi. Els dos joves formen part de col·lectius d'extrema dreta i de faccions radicals de seguidors d'equips de futbol, segons la policia, que no concreta els noms dels grups. La investigació dels Mossos continua per identificar els altres tres autors de l'atac.