El parc de les Glòries i el primer tram de l'avinguda Meridiana estaran enllestits al març

El nou espai verd de les Glòries, que es dirà Àmbit Clariana del Parc de Canòpia, s'inaugurarà al març, l'últim mes que estaran permeses inauguracions i dos mesos abans de les eleccions municipals. Per veure l'evolució de les obres, l'Ajuntament ha posat un mirador provisional a sis metres d'alçada sobre les casetes de les obres, que permetrà tenir una visió de 360 graus de la zona. Estarà obert el primer dissabte de cada mes de 10 h a 14 h i hi podran accedir 30 persones alhora.

La reurbanització d'un primer tram de l'avinguda Meridiana fins al carrer Mallorca, ja amb la reducció de carrils i la rambla central, també estarà enllestida al març. Mentrestant, els túnels subterranis pels quals ha de passar tot el trànsit de les Glòries es continuaran construint "a ple rendiment i a bon ritme", segons la tinent d'alcalde d'urbanisme, Janet Sanz, amb un 45% dels túnels viaris ja construïts, cadascun dels trams en diferent estat d'execució.

L'Ajuntament ha invertit 180 milions d'euros en les qüestions relacionades amb l'anomenat Compromís Glòries, que dona resposta "a deu anys de reivindicacions veïnals". A més del parc i els túnels, s'hi ha de construir una escola bressol i blocs d'habitatge privat i públic. Sobre això últim, hi ha un pols entre associacions de veïns i el consistori sobre la quantitat que ha d'anar destinada a lloguer social.

El vocal d'urbanisme de l'Associació de Veïns del Clot-Camp de l'Arpa, Miquel Catasús, ha assegurat que en un principi el consistori es va comprometre que el 80% dels 450 habitatges de titularitat pública estigués destinat al lloguer social, mentre que "en l'última reunió amb el regidor d'habitatge [Josep Maria Montaner] se'ns va dir que quedaria en un 40%" i la resta seria habitatge a preu social però en cessió de dret de superfície, és a dir mitjançant una venda que venceria 75 anys després. Catasús també creu que "una part important del lloguer social ha d'anar destinat a veïns del barri".

540x306 El membre de l'Associació de Veïns del Clot-Camp de l'Arpa, Pere Catasús, i el del Fort Pienc, Jordi Casanovas, conversen al nou mirador de les obres a les Glòries / CÈLIA ATSET El membre de l'Associació de Veïns del Clot-Camp de l'Arpa, Pere Catasús, i el del Fort Pienc, Jordi Casanovas, conversen al nou mirador de les obres a les Glòries / CÈLIA ATSET

Un altre dels temes que preocupa els veïns és si el soterrament dels túnels suposarà també una reducció de carrils perquè l'alt nivell de contaminació a la zona es redueixi considerablement.

La regidora Janet Sanz, d'altra banda, ha avisat que les noves Glòries estaran "preparades per fer la connexió entre el Besòs i el Llobregat en Tramvia" i ha recordat l'altre tram que ha de connectar les Glòries i Verdaguer en només set minuts. Catasús ha demanat a Sanz que, encara que hi hagi un cert consens social a Barcelona favorable la connexió dels tramvies per la Diagonal, no el faci servir "de manera partidista", "que els partits no se'l tirin pel cap els uns als altres", en relació a la recuperació, anunciada fa poc, del debat sobre el tramvia al ple. "No ens ve de dos mesos", ha afegit, i ha deixat clar que s'estima més esperar a les properes eleccions per reprendre el tema que no pas convertir-lo en un cavall de batalla ara.