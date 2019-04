Sense parc infantil per culpa de les xeringues

“Aquest era l’únic espai segur i tranquil que teníem al barri de la Mina, i ens l’han pres”, lamenta Jacobo Muñoz, educador de l’Associació Casal Infantil La Mina. Parla del parc del Besòs, que s’ha quedat sense dues de les tres zones infantils que tenia per culpa de les xeringues que s’hi acumulen. Actualment només se’n conserva una, que és petita i ha d’estar enreixada. El tancament de les altres àrees es va produir el gener del 2018 i, un any i tres mesos després, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), gestora del parc, i l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, que n’és el propietari, encara no han solucionat el problema.

L’any 2017 es van recollir 24.556 xeringues a tot Sant Adrià del Besòs, 6.467 de les quals al parc del Besòs (unes 18 al dia). Per evitar el risc que les xeringues suposen per als infants, l’AMB va decidir retirar els gronxadors. Però la mesura ha provocat que encara creixi més la presència de toxicòmans: l’any 2018 es van recollir al parc 15.699 xeringues, més del doble que el 2017, segons l’Ajuntament. La situació espanta els veïns del barri, que reclamen solucions i que tornin els gronxadors.

L’alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, defensa que el problema l’ha de resoldre l’AMB, però els veïns assenyalen el consistori: “Això és Sant Adrià del Besòs i l’Ajuntament hi ha de fer alguna cosa”. L’AMB va explicar a l’ARA que els gronxadors “s’han retirat fins que millorin les condicions de seguretat al parc” i va assegurar que tenen la “custòdia dels elements” i, per tant, “quan pertoqui” els tornaran a instal·lar.

Al parc cada tarda hi ha un servei d’educadors de carrer de la Creu Roja. Recullen residus i intenten derivar els drogodependents a la sala de venipunció o, com a mínim, garantir que no deixin xeringues per terra, ja que a pocs metres hi juguen nens. “No podem netejar la zona més afectada, que són les vies de tren”, lamenta la Thais Maya, una de les educadores. El lloc on s’acumulen més xeringues és la zona del parc que pertany a Adif, a la qual no es pot accedir sense permís. Fonts de l’empresa pública asseguren que netegen la zona cada tres o quatre mesos. La setmana passada van avançar que abans de l’estiu renovaran la tanca i n’instal·laran una de 2,5 metres d’alçada per evitar que els toxicòmans hi accedeixin.

Un altre punt que encara cal millorar és el servei de vigilància: tot i haver-hi una comissaria de Mossos d’Esquadra just davant del parc, no hi ha cap agent supervisant la zona. Les associacions de veïns denuncien que “mai han tingut vigilància nocturna” i coincideixen amb l’alcalde en el fet que “no hi ha personal”.

Precintes al Raval

El tancament dels narcopisos al barri del Raval també ha influït en l’increment de toxicòmans que van a punxar-se a la Mina. Les dades de l’Ajuntament expliquen que només durant el mes d’octubre -quan es van desallotjar els pisos del Raval- es van recollir 1.005 xeringues i, dos mesos més tard, la xifra ja ascendia a 2.444. Tant l’alcalde com la Creu Roja i les entitats veïnals van percebre el creixement.

“Colau ha tret el problema del Raval i l’ha traslladat aquí”, denuncien des de l’Associació de Veïns de la Mina. De fet, el 67,2% dels usuaris de la sala de venipunció de la Mina provenen de Barcelona i només el 2,5% són de Sant Adrià. Consideren que el problema es resoldria si hi hagués voluntat, però critiquen que les administracions “sempre tenen l’excusa que per ajudar la Mina tenen un problema econòmic”.

A l’espera que l’AMB retorni les zones infantils, l’Associació Casal Infantil La Mina i les famílies han recollit un centenar de signatures per exigir un parc digne, segur i que incorpori els gronxadors. “El parc és un espai molt necessari”, reivindica l’entitat, que explica que les famílies en volen fer un ús lliure.