Un parc verd de 17.000 m2 de Fundesplai oxigenarà el Prat

El barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat, tindrà un nou parc verd de 17.000 metres quadrats l’any vinent. El nou pulmó verd forma part de l’entorn de Fundesplai, que el construirà, obert al públic, al costat de la seva seu i de les altres tres noves instal·lacions que hi crearà: una ampliació de l’alberg de 5.300 metres quadrats, un centre de formació de 1.500 metres quadrats i un espai multifuncional de 4.300 metres quadrats.

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, juntament amb l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, la presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Eva Martínez, i el president de Fundesplai, Josep Gassó, presidiran avui l’acte de col·locació de la primera pedra davant l’edifici Centre Esplai. Està previst que les obres acabin l’octubre del 2021. “Amb el nou espai crearem entre 70 i 100 llocs de treball, però més que en la xifra m’agrada pensar en la tasca de cohesió i dinamització social”, reflexiona Josep Gassó, president de Fundesplai.

L’entitat, referència en el tercer sector en el camp del lleure i la formació, espera d’aquesta manera abordar un repte triple: arribar a més nens i entitats, millorar les condicions de formació -dedicada fonamentalment al lleure i a grups en risc d’exclusió- i l’àmbit al qual donen més importància: millorar l’entorn cuidant el medi ambient.

Educació, en aquest cas ambiental, lleure i sostenibilitat es trobaran en aquest parc enorme, que serà obert a la ciutadania. “El jardí serà d’una hectàrea i mitja i simularà els espais pròxims del delta del Llobregat: la desembocadura al mar, la platja, el mateix mar, les llacunes...”, explica Josep Maria Valls, portaveu de l’entitat. Així, al mateix temps que les famílies gaudeixen d’un parèntesi d’aire pur en l’àmbit metropolità, podran comprendre millor el seu entorn i assumir la necessitat de preservar el medi ambient davant el canvi climàtic.

L’operació, que va ser aprovada al ple del Prat amb el vot favorable de tots els grups municipals menys Ciutadans (que es va abstenir), tindrà un cost de 18 milions d’euros: 5 milions per la compra del solar i 13 milions per l’edificació. El parc verd tindrà continuïtat en un espai propietat de l’Ajuntament del Prat, però el construirà Fundesplai. “És un exemple de cooperació entre el sector públic i el tercer sector”, destaca Gassó.

L’alberg com a suport

Pel que fa a la sostenibilitat econòmica, el creixement de l’alberg, “única activitat amb ànim de lucre” de Fundesplai, serà la base per mantenir la resta d’activitat. L’allotjament passarà de tenir 54 habitacions a tenir-ne 120. Es nodreix sobretot de grups esportius amb diversitat funcional i entitats que veuen en Fundesplai un centre adaptat per a grans grups i, per tant, més còmode que un hotel, tot i que també hi ha turistes i famílies que el trien, en part per la seva bona ubicació, pròxima a l’aeroport, al delta, a la nova estació del metro, al parc agrari i al Centre de Recuperació d’Animals Marins. Una ubicació estratègica dins un barri, Sant Cosme, en constant millora urbanística.

Arrels històriques en els esplais dels 60 del Baix Llobregat

Tot i que Fundesplai va néixer el 1996, l’entitat, “fundada de baix cap a dalt”, segons Josep Maria Valls, cap de comunicació, té les seves arrels en els esplais dels anys 60 del Baix Llobregat. Entre ells, l’any 1973 va néixer el Grup Infantil Sant Cosme, integrat avui dins la fundació i situat molt a prop de la seu, que 12 anys després de la seva obertura s’ha quedat petita.

La tria del barri de Sant Cosme, durant molts anys un dels més empobrits de l’àrea metropolitana barcelonina, encaixa amb els valors de la fundació. “Tenia més sentit ser allà que no pas al centre de Barcelona”, reflexiona Valls.

Per bé que els 13.500 metres quadrats de l’edifici actual van ajudar a dinamitzar el barri, des de Fundesplai insisteixen en deixar clar que la seva aposta de formació i lleure és per a tota Catalunya. Les seves activitats tenen més de 100.000 beneficiaris, entre ells 1.175 escoles que hi desenvolupen programes, 111 esplais i projectes de lleure i 6.995 alumnes en cursos de formació. Amb el nou parc sumaran un equipament de natura als 37 ja existents.