Presó per a la parella de Lleida que presumptament va maltractar el seu nadó

Presó per al pare i la mare de Lleida que presumptament van maltractar el seu nadó de vint dies. La magistrada del jutjat d'instrucció número 1 de Lleida ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per a la parella per un delicte de lesions –amb dol eventual– al nen, que continua ingressat en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) també ha informat que el pare havia sigut denunciat anteriorment per violència masclista. Segons el TSJC, altres parelles de l'home l'havien denunciat per maltractament i hi ha un judici pendent al jutjat penal número 3 de Lleida. Per tant, a l'home no li consten antecedents penals perquè no hi ha cap condemna ferma contra ell.

Pel que fa al nadó, la criatura va ingressar amb lesions greus a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i va haver de ser traslladat a Barcelona per la gravetat del seu estat. Els Mossos van detenir immediatament el pare i la mare. La Generalitat, a través de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), ha assumit la tutela del nen.

El departament d'Afers Socials i Famílies va apuntar que l'equip de valoració de maltractament infantil va fer la petició de retirada de la tutela del menor a la parella "de manera urgent i preventiva". De fet, com que la DGAIA ja ha assumit la tutela, no ha sigut necessari que la jutge acordés cap mesura.



El cas del nadó de Lleida és el tercer que s'ha fet públic aquest any a Catalunya de maltractament a un nadó per part dels seus pares. Un nadó de Pineda de Mar, de dos mesos, va ser hospitalitzat al gener, també a la Vall d'Hebron, amb lesions pròpies d'una sacsejada, i finalment va morir deu dies després per les greus ferides internes que havia patit. Un altre nadó d'un mes va ser ingressat a la unitat de cures intensives (UCI) pediàtrica de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona al febrer per lesions internes greus compatibles amb maltractaments. El nadó va rebre l'alta dos mesos més tard, però els pares, que van ser detinguts i enviats a la presó per violència física en l'àmbit de la llar, van perdre'n la custòdia.

253 sospites de maltractament aquest any

Precisament, els professionals dels centres hospitalaris i del sistema de protecció de Catalunya han notificat 253 sospites de maltractament entre el gener i el juny d'aquest any. Segons les dades del Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI), només al juny se'n van notificar 44, la majoria per maltractament físic (el 41,7%). Si bé hi ha infants o adolescents que han patit més d'un tipus de maltractament, el físic és el més freqüent, seguit de la negligència i l'abandonament i el psicològic i emocional. Dels 44 casos, el 69% són nenes i el 31% són nens. El 23,8% són nadons de menys d'un any.