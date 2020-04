La parella mallorquina que es va casar per sorpresa

Ho tenien tot preparat: la cerimònia, un banquet per a 140 persones a un restaurant i el viatge de noces a Nova York. El casament de Mary Guiscafré i Sebastià Regueiro havia de ser el dissabte 21 de març a Son Servera, a Mallorca, però la pandèmia del coronavirus el va aturar. L'estat d'alarma es va decretar tot just una setmana abans del dia previst i van haver de fer marxa enrere. Però quan ho donaven tot per perdut, es van acabar casant en una cerimònia virtual.

"Estàvem decaiguts. Aquell dissabte ens vàrem aixecar tard, vàrem mirar una pel·lícula... Volíem que el dia passés aviat", explica Guiscafré des de casa, a Cala Rajada, on viu amb Regueiro. Era el dia que haurien hagut de fer festa i de la grossa, però, tancats a casa, es van posar a fregir croquetes. Va ser llavors quan un amic va voler fer una videotrucada a Regueiro amb l'excusa de provar una aplicació nova. "Quan vàrem connectar, ens trobàrem [a la pantalla] més de trenta persones vestides de gala i maquillades", explica el nuvi. "No en sabíem absolutament res, anàvem amb pijama", afegeix.

La suspensió del casament havia deixat la parella afectada i trista, recorda Salva Fuster, amic de la parella i un dels organitzadors del casament virtual sorpresa. "Per animar-los, els telefonàvem cada dia i xerràvem una estona al vespre, així que no quedava tan estrany que els truquéssim aquell dissabte", afegeix. Ho havien començat a preparar tot una setmana abans, a través d'un grup de WhatsApp que havien fet els amics de Regueiro per preparar el comiat de solter del nuvi.

"La idea era que la videotrucada fos al mateix dia i hora que ens havien convocat per al casament, i ens posaríem tots la roba que havíem de dur a la festa", diu Fuster. I així va ser. Els van telefonar al migdia i, tot i que la parella d'entrada no volia contestar perquè les croquetes estaven a mig fer, finalment ho va fer. "Varen al·lucinar. Estaven molt emocionats, sobretot na Mary", recorda l'amic. "Tot va ser més bonic del que havíem planejat", afegeix.

A la videotrucada hi van participar una trentena de persones, amics de la parella, alguns dels quals no s'havien vist mai. "Jo tinc amics i família a Madrid, i alguns també s'hi varen connectar", diu Guiscafré.

La cerimònia oficial s'ha ajornat però no cancel·lat

Precisament, el fet que una part de la seva gent visqués a l'epicentre de la pandèmia a Espanya ja els va fer replantejar la festa abans de la prohibició. "La setmana abans que s'anunciés el decret ja no sabien si podrien viatjar els amics i familiars de Madrid, i gent d'aquí, de Mallorca, ens començaven a dir que no hi vindrien", recorda. També hauria estat complicat mantenir les distàncies. "No hauria estat el mateix sense poder abraçar-te o fer-te una besada. Hauria estat molt estrany".

Es van besar, es van intercanviar els anells i, de la cerimònia, també se'n va fer un vídeo (que podeu veure una mica més amunt), però la parella encara ha de signar els papers que facin oficial l'enllaç. Un dels amics va fer de mestre de cerimònies i va buscar què havia de dir per internet. Fins i tot els van posar la marxa nupcial. "En sentir la música, ens quedàrem totalment de pedra", reconeix Regueiro, encara amb il·lusió.

Guiscafré té feina en una empresa d'administració de finques i, tot i el confinament, continua treballant. Regueiro, en canvi, treballa en una gasolinera, però ara estava de vacances. Ja se les havia agafades per casar-se i no les va poder canviar. Reconeixen que tota aquesta història els ha fet la quarantena més amable. "En algun moment del dia algú ens dona l'enhorabona, ens truquen els periodistes... A banda d'estar tancats, està sent una experiència agradable", diu ell.

El casament oficial no s'ha cancel·lat, s'ha ajornat, però per ara cap dels dos no vol parlar de dates. El que tenen clar és que, després d'una temporada tan llarga mantenint la distància amb els seus, valoraran més que mai les abraçades i el ritual que els servirà per retrobar-se.