El Parlament aprova aturar els nous projectes d'incineració de residus a Catalunya

El Parlament ha aprovat que Catalunya aturi els projectes per instal·lar noves plantes d'incineració al territori i aturar les tramitacions en curs. La Cambra ha instat el Govern a dictar una moratòria fins que s'aprovi la llei de prevenció de residus –que s'ha de començar a tramitar d'aquí uns mesos–, que ha d'establir els criteris per a la ordenació de les deixalles tant domèstiques com industrials. Els objectius europeus marquen que la jerarquia en matèria de residus ha de ser primer treballar per reduir la generació, després abordar la reutilització i, finalment, assegurar el reciclatge.

La moratòria en la incineració frenaria projectes de noves instal·lacions que estan en tràmit al departament de Territori i Sostenibilitat. En concret, la Generalitat té en procés de revisió i autorització una instal·lació de crema de residus a Cercs, al Berguedà, i ja ha atorgat l'autorització inicial per a una planta a Juneda. El conseller Damià Calvet també té sobre la taula el projecte d'una planta a El Morell.

La moció, impulsada per la CUP, ha rebut els vots favorables de JxCat, ERC i Catalunya en Comú - Podem després d'algunes esmenes. Els grups han defensat la mesura al·legant que la crema de residus no només té un impacte directe en la crisi climàtica per les emissions de gasos d'efecte hivernacle, sinó que les partícules contaminants que emeten les instal·lacions també són un problema de salut per a les persones i els ecosistemes. La iniciativa proposa instruments com un decret, la llei d'acompanyament dels pressupostos o una modificació de la planificació sectorial en matèria de residus per fer efectiva l'aturada.

"En un context d'emergència climàtica no podem permetre nous projectes o ampliacions d'instal·lacions ja existents generant tones de CO2 i emetent dioxines", ha defensat la diputada de la CUP Natàlia Sànchez. En la mateixa línia, el diputat d'En Comú Podem Lucas Ferro ha fet una crida a actuar davant "l'evidència científica que la contaminació de l'aire causa morts". Per això, ha instat a ser "més ambiciosos a l'hora de revisar quins equipaments poden o no poden estar a prop dels nuclis urbans".

La llei de residus, una eina clau

La diputada d'ERC Mònica Palacín ha subrallat que la llei de residus és clau per decidir el futur de la incineració de residus a Catalunya: "La norma ha de permetre fixar mecanismes per suspendre projectes que generen rebuig al territori i que estem segurs que tampoc vol el Govern". Per la seva banda, la diputada de JxCat Glòria Freixa també ha expressat un rebuig clar a una nova incineradora de residus del Berguedà: "Ni volem ni voldrem el projecte de Cercs".

La moció també inclou un punt que insta la Generalitat a pactar, un cop s'aprovi la llei de residus, un pla de "tancament i desmantellament de les incineradores existents". "És un pas molt important, cal actuar per frenar la proliferació d'instal·lacions que contribueixen a l'escalfament global i la crisi climàtica que tenim a sobre", ha defensat Mercè Girona en nom de la Plataforma Ciutadana Residu Zero, que agrupa 40 entitats i organitzacions i que ha protagonitzat una concentració a fora del Parlament mentre es discutia la moció.

Girona ha afegit que la moratòria ha de ser un primer pas per redactar una llei que avanci de debò cap al canvi de model i aposti pel residu zero posant una data de caducitat a la crema de residus arreu del país. Actualment hi ha 4 instal·lacions en marxa a Girona, a Sant Adrià de Besòs (Tersa), a Tarragona i a Mataró.

El punt que no ha prosperat al ple ha sigut estendre la moratòria a qualsevol ampliació en la tipologia o quantitat de residus i Combustibles Derivats de Residus (CDR) que avui es cremen en instal·lacions industrials com ara en cimenteres. En aquestes plantes s'utilitzen aquests materials per generar energia en substitució dels combustibles fòssils. La diputada de JxCat ha defensat el vot negatiu del seu grup en aquest punt al·legant que el debat sobre el model de residus i aquestes qüestions es faran durant la tramitació de la llei. També hi han votat en contra el PSC-Units,Cs i el PP.