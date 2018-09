El jutge envia a presó el suposat parricida de Sils per assassinat, estafa i falsedat documental

El jutjat d'instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al fill de la dona morta a Sils (Selva). L'home, detingut dilluns, s'enfronta a un delicte d'assassinat, un altre d'estafa i un de falsedat documental. El sospitós ha arribat emmanillat i custodiat pels Mossos d'Esquadra a les 9.20 h al jutjat. En la seva declaració policial, l'home va reconèixer que el novembre passat va matar la seva mare ofegant-la al domicili familiar, situat a la urbanització Vallcanera. Els Mossos van trobar el cadàver embolicat en plàstics divendres passat. El cos estava en un estat avançat de descomposició i al costat d'una escala que donava accés al garatge.

Els investigadors sospiten que el suposat parricida va matar la mare per quedar-se els diners d'un crèdit de 13.000 euros que podria haver demanat fent-se passar per la víctima dies abans de la mort i per apropiar-se de la pensió que cobrava la dona, de 760 euros mensuals. L'home ha ratificat aquest dijous davant del jutjat la versió que va donar en seu policial. Segons ha declarat, el novembre passat va començar a discutir amb la seva mare. El sospitós ha apuntat que, durant la disputa, li va tapar la boca a la dona perquè "callés" fins que la víctima, que tenia 63 anys, es va "deixar de moure".

Els investigadors, però, posen en dubte aquesta versió i consideren que el crim podria ser premeditat perquè va comprar unes brides dies abans dels fets i anava traient grans quantitats de diners del compte de la dona. Els Mossos van localitzar el cos de la víctima amb les mans lligades a l'esquena amb brides.