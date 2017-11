Un passatge a la Sagrada Família, el punt negre de les caques de gos

És el més negre dels punts negres. El petit passatge Vilaret, molt a prop del temple de la Sagrada Família, és el principal exponent de l’incivisme relacionat amb els amos que no netegen els excrements dels seus gossos. Només són dos trams de carrer, va de València a Provença, però una passejada una tarda qualsevol permet copsar-hi el problema sense matisos, com ha pogut comprovar aquest diari: tres caques sense recollir i el rastre de molts orins -per a desesperació dels veïns de la zona-. El passatge Vilaret encapçala el rànquing de llocs on els informadors de carrer que treballen per a l’Ajuntament han detectat un problema més enquistat de brutícia vinculada a animals de companyia, però a la llista -amb dades del mes de setembre- també hi ha llocs com el carrer Can Segalar, a les Corts, o el d’Aiguablava, a Nou Barris.

Els problemes de convivència associats a aquesta problemàtica, però, són especialment sagnants als parcs, on gossos i nens comparteixen espais. I, en aquest àmbit, són els jardins de Moragas, a Sarrià-Sant Gervasi, els que en surten més mal parats, tot i que els conflictes es repeteixen en molts parcs de la ciutat, com els jardins Tete Montoliu, a Sant Antoni, on el sorral no queda tancat i els veïns recriminen sovint als amos incívics que hi deixin entrar els gossos o que no recullin els excrements, que s’acumulen, sobretot, a la zona amb més vegetació. També als veïns jardins de Sebastià Gasch els pares que, a la tarda, acompanyen els seus fills a jugar tenen clar que, quan entren a la zona amb vegetació els han de recordar contínuament que vigilin on trepitgen. Són terreny minat.

L’equip de cent informadors que l’Ajuntament de Barcelona va activar al febrer per conscienciar la ciutadania sobre aspectes vinculats amb la neteja a la ciutat ha focalitzat el seus esforços, durant el mes d’octubre, en la recollida dels excrements de gos. Per això, a més de rastrejar els punts considerats crítics per anar fent un recompte diari dels excrements no recollits -a partir de cinc ja l’assenyalen com a punt negre- i per interactuar amb els propietaris de gossos. La campanya consisteix, a banda de fer el recompte diari de caques per veure com evoluciona la problemàtica, a repartir 20.000 ampolles per netejar els orins -els informadors recomanen omplir-les amb aigua i vinagre per evitar les pudors- i 10.000 paquets de bosses.

La majoria dels propietaris agraeixen la informació, com la Maria Alemany, que dilluns, mentre passejava els seus sis gossos pel parc de Joan Miró, va rebre la visita dels informadors. “Em sembla una iniciativa excel·lent. Sempre paguem justos per pecadors i ens posen a tots al mateix sac; està bé que expliquin a la gent que no ho fa bé com s’haurien de comportar”, explica ella, també cansada de veure gent que opta per tancar el seu animal a l’àrea infantil per estar més còmode o que, aprofitant que el dia comença a caure i ja no hi ha tanta llum, ja no recull les deposicions del seu gos. Demana, però, que es millorin les zones habilitades per a gossos, perquè sovint tenen tanques molt baixes que no impedeixen que els gossos les saltin i puguin sortir al carrer.

Més àrees per a gossos

El compromís del govern d’Ada Colau va ser, de fet, no començar a sancionar els amos que portessin els seus gossos sense lligar fins que cada districte no disposés de, com a mínim, una àrea per a gossos de 700 metres quadrats. De moment, la moratòria és vigent fins al gener del 2018. El districte de Nou Barris ja va inaugurar la seva gran àrea d’esbarjo per a gossos a l’avinguda Meridiana i, a més d’aquesta, ja en servei, s’estan redactant els projectes de les àrees de Virrei Amat i Can Dragó.

Ara mateix hi ha vuit grans àrees licitades més, que es preveu tenir en funcionament durant l’any que ve. Una d’aquestes és la que es farà al parc de Piscines i Esports, que tindrà 1.300 metres quadrats i que es vol que compensi el fet que els animals domèstics passin a tenir l’entrada vetada al veí Turó Park.

El que sí que se sanciona és el comportament incívic de no recollir els excrements o de deixar que els gossos campin lliurement per les zones tancades i destinades als infants, però és una conducta difícil de sancionar perquè s’ha de sorprendre l’infractor in fraganti. L’any passat, la Guàrdia Urbana va multar 78 propietaris per no recollir les deposicions i 72 més per tenir els gossos tancats en zones infantils. En tots dos casos la sanció pot arribar als 900 euros.

La campanya, que durant aquest mes d’octubre ha posat el focus en els excrements de gossos, passarà a centrar-se la setmana que ve en altres aspectes també relacionats amb la neteja als carrers, com la recollida de mobles o les bosses de plàstic a la via pública. El consistori ja va detectar, durant la primera meitat de l’any, 863 racons de Barcelona especialment bruts. I en prop de la meitat dels casos les defecacions de gos eren el principal problema. Sobretot als districtes de l’Eixample, les Corts, Sarrià, Horta, Nou Barris i Sant Martí. Aquestes zones situen les caques i els orins de gos com el seu principal problema de neteja. El comissionat d’Ecologia de l’Ajuntament, Frederic Ximeno, apunta que, a partir de la informació que ara s’està recollint, el consistori introduirà millores de gestió. També apel·la, però, a la responsabilitat dels propietaris de gossos.