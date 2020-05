On puc anar a passejar per Barcelona?

La ciutat es prepara perquè milers de barcelonins surtin aquest dissabte a passejar pel carrer, per primer cop des que el govern espanyol va anunciar l’estat d’alarma. Malgrat tot, les sortides s’han de fer mantenint la distància de seguretat amb altres persones i evitant aglomeracions. La situació, que mai s’havia viscut fins ara, genera certa incertesa entre els ciutadans. A continuació, responem algunes preguntes per ajudar a resoldre dubtes:

Puc anar a un parc?

Sí, l’Ajuntament de Barcelona ha reobert fins a 70 parcs (interior d’illa inclosos) als 10 districtes per tal que s’hi pugui passejar. Consulta en el mapa que encapçala la notícia quins parcs estan oberts.

Puc asseure’m en un banc d’un parc?

No, aquesta etapa de desconfinament només preveu el passeig. Els parcs, com la resta de la ciutat, només són zones de pas no d’estada.

I a la platja, que hi puc anar?

Les platges de Barcelona continuaran tancades fins a una nova fase de desconfinament.

I a Montjuïc i Collserola, que s'hi pot entrar?

Els grans parcs de la ciutat que no tenen porta han estat sempre oberts, com a lloc de pas. De manera que s'hi pot accedir. Tot i així, el passeig només està permès a 1 km de casa. En el cas de l'esport, es pot recórrer més distància, però queda prohibit usar el transport públic o privat per anar a practicar-lo.

Hi ha carrers tallats al trànsit per afavorir el passeig?

Sí. En total, des de dissabte i fins a nova ordre, un total de 44 carrers de la ciutat quedaran tallats al trànsit de 9 h a 21 h i seran només per al passeig dels vianants. Consulta els carrers afectats en el mapa que encapçala aquestes preguntes. En total, gràcies a aquesta pacificació, els vianants guanyen 185 quilòmetres per al passeig.

Sí. L’Ajuntament, a més d’obrir parcs i tallar alguns carrers al trànsit, ha elaborat una ruta per on es recomana el passeig. La ruta inclou els carrers prou amples i grans voreres per garantir que els ciutadans poden mantenir la distància de seguretat. En aquest link trobaràs les rutes proposades.

I les àrees infantils, es poden fer servir?

En cap cas. Les zones per al joc infantil seguiran tancades.

I els gossos, poden entrar a les àrees d’esbarjo?

Sí, però cal dur-los lligats fins a arribar a l’espai. Un cop allà, s'hi ha d’estar el mínim temps indispensable i evitar el contacte amb altres persones. Evidentment, cal recollir els excrements dels animals.

I als horts comunitaris s’hi pot anar?

Sí, però mantenint normes de seguretat. Només hi podran accedir un màxim de dues persones, evitant sempre els col·lectius de risc. En cas de trobar-se malament, és millor no anar-hi. Cal mantenir la distància amb altres persones i es recomana l’ús de mascaretes.

I a la resta de Catalunya?

La majoria de ciutats i pobles han mantingut els parcs i espais verds oberts, tot i que només s'hi podia passar si era per anar o tornar a casa, en el marc de les activitats permeses. A partir de dissabte, però, s'hi podrà accedir per fer esport o passejar.

A Girona, per exemple, estan oberts el parc Central i el de la Devesa, però continua tancat el del Migdia. Aquesta setmana l'ajuntament també ha anunciat que a partir de dissabte s'obrirà la via verda per corredors, ciclistes i vianants.

En el cas de Tarragona, tots els espais naturals i zones verdes, com els parcs de Sant Pere i Sant Pau o el Camp de Mart, estan obertes, i també la platja de la ciutat. L'ajuntament ha informat que s'hi podrà anar a correr, en bici o passejar, sempre que aquestes zones estiguin situades a un radi d'un quilòmetre del domicili.

I, a Lleida, no s'ha tancat cap zona verda durant el confinament, tot i que no estava permès anar-hi. Ara bé, això canvia aquest dissabte i els lleidatans podran passejar o fer esport als parcs dels Camps Elisis, el de l'Aigua o als Jardins de Jaume Magre.