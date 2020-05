Els pavellons per a pacients de covid-19 de Barcelona, en 'stand-by'

La fase d'alerta sanitària pel covid-19 ha canviat i ara tres dels quatre poliesportius que es van habilitar a Barcelona a contrarellotge per permetre l'ampliació dels hospitals estan buits, pendents de veure com evoluciona la pandèmia i del que estableixin els plans de desescalament que està definint el Servei Català de la Salut per decidir el futur d'aquests espais. El més gran, el de l'INEFC, a Montjuïc i amb 252 llits, no s'ha arribat a activar perquè el Clínic no ha necessitat més places fora de l'Hotel Catalonia Plaza, a la plaça Espanya, on encara hi ha 68 pacients. El que està associat a la Vall d'Hebron, el CEM Olímpic, continua donant servei, però ja no per allotjar pacients de coronavirus sinó com a hospital de dia per atendre persones que necessiten alguna intervenció que no requereix d'hospitalització, com ara proves d'al·lèrgia o teràpies amb bombes d'insulina per a diabètics. Ara cada dia hi passen una cinquantena de pacients i ja no són necessaris els circuits de net i brut per separar els contagiats. És una àrea lliure de covid-19, que ha permès a l'hospital començar a normalitzar la seva activitat sense perdre espai per al coronavirus a l'edifici.

Hospitals a mida en una setmana

L'Hospital del Mar té buit des de fa una setmana el poliesportiu Claror, que li havia permès créixer en 72 llits i guanyar un espai molt centrat en la rehabiltació dels pacients. De moment no s'ha decidit donar un nou ús a la instal·lació esportiva, tot i que sí que s'ha posat sobre la taula. Tampoc l'Hospital de Sant Pau ha volgut, per ara, reenfocar les instal·lacions muntades al CEM Guinardó, que des de finals de la setmana passada no han allotjat cap pacient. Per ara s'imposa la prudència per si la situació es tornés a complicar i fes falta, de nou, disposar de llits amb poc marge de reacció. Fonts del Servei Català de la Salut remarquen que el futur d'aquests espais està pendent dels plans de desescalament que s'estan preparant aquesta setmana i que seran els que decidiran si es mantenen oberts, es readapten a noves funcions o es tanquen. Es tindrà en compte l'opinió de cada hospital, però també les necessitats que es detectin a cada zona.

Al recinte de la Fira de l'Hospitalet, i fora del que és pròpiament el projecte Pavelló Salut, que ha guanyat 550 llits, hi ha el gran espai pensat amb mentalitat metropolitana, que no ha arribat a posar en servei les 336 places habilitades en una primera fase –en un escenari de màxims podrien créixer fins a les 2.000– i que gestiona Bellvitge. De moment, la instal·lació es manté muntada a l'espera del que es decideixi en els plans de desescalada però, tenint en compte que encara no s'ha fet servir, podria ser de les primeres que es desmunti.

Tanquen els primers hotels

El que sí que s'ha començat a tancar ja són alguns dels hotels que s'havien habilitat per a personal sanitari: ara n'hi ha dos menys en actiu, 31 en total, i 1.025 places ocupades. Els 30 destinats a pacients tenen 834 llits plens.

Avui mateix la consellera de Salut, Alba Vergés, detallava en una entrevista a TV3 que el sistema de salut català té 545 llits d'UCI per a covid-19 i uns 250 per a la resta d'afectacions, cosa que implica un 130% de la capacitat habitual del sistema. L'objectiu és mantenir aquesta capacitat les properes setmanes, encara que no tots els llits estiguin plens. Ja en la posada en marxa de l'últim dels pavellons esportius reconvertits, el de l'INEFC, la regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, avisava que, tot i que el context ja no feia preveure que calgués disposar de més llits, es deixaven les instal·lacions muntades per si la situació es tornava a complicar o calia donar-los altres usos. La decisió sobre quins dispositius cal mantenir muntats de cara a un possible rebrot i quins no es prendrà els pròxims dies.