La xarxa pedòfila de Tortosa pagava entre 10 i 20 euros a menors vulnerables per participar en vídeos pornogràfics

Quan només tenia 14 anys, l'any 2004, Youness va ser víctima d'abusos sexuals. Anys després, participava amb el seu assetjador i almenys cinc persones més en la gran xarxa pedòfila desarticulada l'any 2016 a Tortosa, segons l'informe de la Fiscalia al qual ha tingut accés l'ARA i que demana penes d'entre 576 i 1.109 anys per a cadascun dels set acusats.

La xarxa es dedicava a localitzar joves vulnerables, en situació "precària", segons l'escrit, que després serien filmats mentre algun dels set acusats abusava sexualment d'ells, a vegades a canvi de 10 o 20 euros. Hi ha un centenar de víctimes identificades, alguns menors tutelats per la Generalitat.

Youness els captava a l'entorn d'un centre de menors de Tortosa i va ser, precisament, la constant fuga de joves cap al domicili que compartien dos dels acusats el que va fer possible que els Mossos desarticulessin la xarxa durant l'estiu del 2016.

Un cop captaven les víctimes, els acusats feien torns per participar en les gravacions i van anar evolucionant en la distribució del material audiovisual, primer enviaven els CD i DVD a través del correu postal (es van trobar fins a 2.715 vídeos de pornografia infantil) i després, amb l'expansió d'internet, van començar a distribuir el material per la xarxa.

Jean Luc i Christian, dos dels acusats, eren amics prèviament i haurien començat a produir aquest material l'any 2000 a Barcelona. El primer era considerat el cervell de la xarxa. Entre el 2002 i el 2011, aquest últim any ja amb la participació de Youness, van produir 81 pel·lícules pornogràfiques utilitzant onze menors. Després van traslladar a Tortosa el centre neuràlgic de la xarxa, tot i que les seves activitats també s'expandien per la resta de l'Estat i l'estranger. Youness organitzava trobades anuals al Marroc, on volien muntar paquets turístics per a pedòfils, segons la investigació dels Mossos. Vinaròs, Castelló, Bucarest, València o Màlaga també haurien estat escenaris dels seus delictes.

A més, un dels acusats hauria fet viatges a diversos països com Sri Lanka, Kènia, Singapur, la República Txeca o Laos per produir material pornogràfic a escala internacional.

Penes de centenars d'anys

Els acusats feien les filmacions amb equipaments professionals o semiprofessionals i tenien "equips d'il·luminació específics", sempre segons l'informe de la fiscalia. Practicaven o gravaven fel·lacions i masturbacions en llocs apartats dels centres urbans o als domicilis dels processats mentre algun d'ells vigilava perquè no els descobrissin. Entre el material incautat, a més de l'audiovisual, s'hi han trobat fitxes de càsting, disfresses, antifaços i altres objectes fetitxistes, de vegades utilitzats en les gravacions.

Tots els acusats afronten penes de centenars d'anys per 103 delictes –28 dels quals de manera continuada– de corrupció de menors per producció i distribució de material pornogràfic, així com penes d'abús sexual, organització criminal i distribució de material pornogràfic per al qual s'han utilitzat menors d'edat.

Hi ha 103 víctimes identificades, informa l'ACN, i la fiscalia reclama una indemnització de fins 55.000 euros per a elles. El judici es podria celebrar el primer trimestre de l'any que ve a l'Audiència de Tarragona. Entre les víctimes, molts presenten seqüeles psicològiques, n'hi ha que tenien trastorns de conducta i discapacitat intel·lectual i algun no és conscient d'haver estat víctima d'abusos.