Una pedrera entre restes de fa 2.700 anys

El paisatge tradicional de secà amb oliveres i estructures de pedra en sec que envolta el jaciment arqueològic de la Ferradura-els Castellets d’Ulldecona està en fase de transformació. La multinacional Cemex ha començat les obres preparatòries que li permetran els pròxims anys extreure argila del sòl, a una distància de tan sols 160 metres en línia recta d’aquest jaciment de la primera Edat del Ferro que data del segle VII abans de la nostra era i de gran importància històrica i estratègica. Les restes arqueològiques no es veuran afectades per l’actuació de Cemex, però l’impacte sobre el terreny que representa esgarrapar tones i tones de terra -més de 100.000 a l’any-, arrencar arbres i retirar estructures de pedra en sec preocupa i molt la plataforma ciutadana Salvem lo Montsià. “Si en un futur ha de ser un jaciment visitable no té cap mena de sentit que es deixi convertir el paisatge que l’envolta en una pedrera d’argiles”, apunta Manel Mas, portaveu de l’entitat.

La Ferradura-els Castellets és un jaciment petit, de poc més de 400 metres quadrats, on el Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP) de la Universitat de Barcelona excava des de fa nou anys, amb el suport de l’Ajuntament d’Ulldecona. “Forma part del complex Sant Jaume i, amb quatre jaciments més situats entre Ulldecona i Alcanar, va constituir durant la primera Edat del Ferro una única entitat. És l’únic exemple d’organització polinuclear que hi ha documentada a tota la Península en aquesta època”, destaca el responsable de les excavacions, l’arqueòleg David Garcia, a l’hora de valorar la importància i l’interès que pot tenir fer-lo visitable.

Protegir la zona

Cemex fa cinc anys que treballa a la Foia d’Ulldecona extraient-ne argila per convertir-la en ciment a la fàbrica que té a Alcanar, just a l’altra banda de la serra del Montsià. Concretament, explota una superfície de 12 hectàrees (la Ferradura I) -l’equivalent a 16 camps de futbol-, i ara ha ampliat el radi d’acció amb 11 hectàrees més (la Ferradura II), a pocs centenars de metres de l’anterior i just als peus d’aquest jaciment arqueològic. Va rebre l’autorització del departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat fa poc més d’un any. Tot i l’autorització, la plataforma Salvem lo Montsià vol que s’aturin les extraccions d’argila i creu que una manera de fer-ho és incorporar aquesta zona al catàleg de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL), pel seu alt valor paisatgístic, històric i social. De fet, a l’estiu van lliurar a l’Ajuntament d’Ulldecona 1.700 signatures per reclamar l’aturada de noves extraccions i un dels punts que posaven damunt la taula era la catalogació de diverses parcel·les en aquesta zona.

“Fins a 1.700 signatures en un municipi de 8.000 habitants són moltes”, va valorar Mas, que va lamentar que l’Ajuntament no hagués atès la sol·licitud. “L’empresa té tots els permisos i l’única cosa que podem fer a l’Ajuntament és vigilar que tot es faci bé i que la restauració dels terrenys es faci de manera correcta”, apuntava per la seva banda l’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, tot precisant que l’impacte sobre el terreny, si la restauració es fa bé, serà temporal. “La sensibilitat de l’Ajuntament d’Ulldecona pel que fa a valorar i recuperar el nostre patrimoni natural i històric està més que demostrada”, afegia Ventura, que va assegurar que el municipi fa un seguiment exhaustiu de les actuacions de Cemex.

Restaurar el terreny

Fonts de Cemex asseguren que l’empresa és “modèlica” en la restauració de les pedreres que explota a l’aire lliure i en el cas de la Ferradura I d’Ulldecona ha anat més enllà del pla de restauració aprovat. “Nosaltres només ens n’emportem l’argila. La terra fèrtil l’apartem per després repartir-la per regenerar el terreny i els arbres que arranquem els podem i els traslladem a un viver de la zona per replantar-los després al mateix lloc d’on els hem tret”, assenyalen aquestes mateixes fonts. Asseguren que la mortalitat dels arbres és inferior al 5% i que la regeneració dels terrenys es fa creant terrasses, com és tradicional a la zona. “Les nostres perforacions no superen mai els quatre metres de profunditat”, afegeixen, tot precisant a més que en molts casos les extraccions d’argila es fan en finques de conreu d’oliveres abandonades des de fa temps i que després del procés de restauració queden en millor estat que abans.

Uns arguments que no convencen Salvem lo Montsià. “Ja hem vist com han restaurat la Ferradura I i poca cosa té a veure amb el seu aspecte anterior”, apunta Mas, que reitera l’alt valor paisatgístic i patrimonial d’una zona en retrocés agrícola on Cemex podrà adquirir fàcilment noves finques abandonades per continuar extraient-ne més argila. Una zona on, al marge del jaciment de la Ferradura, també hi ha construccions de pedra en sec, lligallos que comuniquen la serra amb la Foia i captacions d’aigua, entre d’altres, que també mereixen preservar-se, segons Salvem lo Montsià.