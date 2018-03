La pensió de les dones encara és un 33% inferior a la dels homes

La bretxa o diferència d’ingressos entre homes i dones no es dona només en el món laboral, sinó que també es produeix, i de forma més accentuada, entre els pensionistes; de mitjana, és d’un 33%. No obstant això, aquesta diferència s’ha reduït un 37% els últims dos anys, per raons demogràfiques i d’inserció laboral de la dona, segons un informe elaborat per les professores Mercedes Ayuso i Elisa Chuliá, integrants del fòrum d’experts independents de l’Institut BBVA de Pensions. Són dues xifres que mostren les dues cares de la mateixa moneda.

Falta encara un cert temps perquè la situació s’equilibri, un 33% de mitjana és encara diferència, però la tendència és clara. A la reducció del 37% en dos anys s’hi afegeix una altra dada: les noves pensions. Les dones pensionistes que accedeixen ara a la pensió tenen molta menys diferència en ingressos respecte als homes que fa deu anys. Així, en les noves altes de pensions el 2006, la quantia mitjana per als homes era de 1.108 euros, mentre que per a les dones era de gairebé la meitat, 591 euros. La diferència, doncs, era del 46,7%. Deu anys després, el 2016, la mitjana de les noves pensions per als homes era de 1.458 euros, mentre que per a les dones se situava en 1.130 euros. Una diferència del 22,5%.

Val a dir que a Espanya aquesta diferència segons el sexe se situa per sota de la mitjana de la Unió Europea, que és del 38%, i per sota de països com Alemanya (45%), Holanda (42%), el Regne Unit (40%), Àustria (39%) i França (36%).

Que la diferència s’estigui reduint té causes molt definides, segons explica Mercedes Ayuso, coautora de l’estudi. D’una banda, hi tenen un pes important la vida laboral i l’històric de cotitzacions. I, per tant, cada cop hi ha més dones amb un historial laboral més ampli. “La inserció progressiva de les dones al mercat laboral des dels anys 70 ja s’està reflectint en una reducció de la bretxa existent entre els jubilats i jubilades més joves”, indica l’informe. També es redueix la bretxa entre els jubilats d’incorporació més recent al sistema de pensions, perquè la diferència salarial entre homes i dones s’ha anat reduint els últims anys. La conclusió de l’informe és que el sistema no és discriminatori en si, sinó que es va dissenyar en un moment en què poques dones estaven laboralment inserides i cotitzant i, per tant, preveu una reducció futura de la bretxa.

Una altra cosa és la diferència de recursos entre homes i dones d’edat avançada. Perquè les dones viuen més anys i perquè hi ha molts més homes que dones que cobren pensió. El 2016 la Seguretat Social pagava la pensió a 3,6 milions d’homes i a 2,1 milions de dones. Això passa perquè entre la gent que ara té més de 65 anys hi ha moltes dones que no van treballar mai en una feina remunerada o no van arribar a contribuir el mínim de 15 anys exigits per optar a una pensió.

Diferència del 52%

Això fa que si la bretxa entre els pensionistes és de mitjana del 33%, la bretxa total entre tota la població de més de 65 anys -independentment que tinguin una pensió contributiva o no- s’elevi al 52%.

Una altra diferència es produeix en les pensions de viudetat. El 2016 van ser 2,18 milions de dones les que rebien aquest tipus de prestació, i només 177.122 homes. La mitjana de la pensió per a les viudes era de 650 euros, mentre que en el cas dels homes pujava a 480 euros. La diferència s’atribueix al fet que les bases de cotització de les dones són inferiors, pel seu historial laboral, i per això la pensió dels viudos és més baixa que la de les viudes. Però, a més, augmenta el nombre de dones pluripensionistes, perquè cada cop hi ha més dones que han cotitzat per la seva pensió i que accedeixen a la pensió de viudetat. Hi ha un 14% de dones que són pluripensionistes, fins a 576.494 el 2016. Però el nombre d’homes que accedeixen a les dues pensions, tot i que és molt inferior (113.780 el 2016), creix més de pressa, un 22,8% més els últims 10 anys.

Però al marge de la tendència a convergir de les pensions a llarg termini, el sindicat CCOO denunciava ahir com una de les causes de la bretxa entre pensionistes les diferències laborals entre homes i dones. Així, el sindicat assegurava que un 74% dels treballadors amb jornada parcial eren dones, moltes de les quals de forma involuntària perquè no havien trobat una feina a temps complet o perquè tenien càrregues familiars, cosa que influeix en la seva cotització més baixa. A més, segons el sindicat, les dones també estan més castigades per l’atur, i això afecta la pensió futura.