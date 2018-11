Sense perdó per al professor universitari acusat d’assetjament

La Universitat de Califòrnia a Irvine (UCI) es manté ferma en la decisió de retirar els honors i les distincions al prestigiós biòleg evolucionista Francisco José Ayala, a qui la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha decidit recentment mantenir com a doctor honoris causa tot i la investigació de la institució nord-americana que va revelar diversos episodis d’assetjament sexual exercit sobre professores. Fonts de la universitat dels EUA han confirmat a l’ARA Balears que la resolució de diverses institucions educatives espanyoles no influirà en la seva determinació d’apartar Ayala de qualsevol activitat universitària i d’eliminar-ne el nom de diversos departaments del centre. En canvi, la UIB va decidir no revocar-ne el reconeixement després d’haver estudiat informes sobre el cas, favorables a mantenir les distincions com a mínim per ara, elaborats per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat del País Basc (UPB). Ni la UIB ni la UAB han facilitat els documents a aquest diari perquè argumenten que són de caràcter intern.

Fonts de la UIB han reconegut que el reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa no diu res de com revocar-la. El consell de govern -l’òrgan que concedeix aquest reconeixement i que va estudiar el cas- va acordar apartar-se de la decisió de la universitat californiana en no obrir el procés de revocació, tot i les acusacions basades en la investigació interna de l’UCI.

Aquest informe detalla nombrosos exemples del tracte “ofensiu” que Ayala hauria exercit, com ara comentaris inapropiats de caràcter sexual o bé masclistes, i fins i tot tocaments i aproximacions físiques no desitjades. Segons s’especifica, el professor va utilitzar el seu poder a la universitat per mostrar una “tendència a exercir la seva influència d’una manera intimidatòria”. Per exemple, va dir davant d’un grup nombrós que una de les víctimes es podia asseure a la seva cuixa i així ell “gaudiria més de la presentació”. Després que la dona es queixés pel comentari, el professor s’hi va encarar i li va recriminar que fos massa “susceptible”.

A l’Estat un total de dotze universitats han concedit el títol d’ honoris causa a Ayala i de moment no ha transcendit que cap hagi decidit seguir la línia marcada per la institució nord-americana. Amb tot, diverses fonts apunten que les universitats espanyoles podrien fer aviat una declaració conjunta.

Francisco José Ayala, un dels acadèmics més reputats del món en biologia evolutiva, va renunciar a la seva posició com a professor de l’UCI l’1 de juliol, després del tancament de la investigació que va determinar que havia incorregut en actituds d’assetjament sexual en tres de les quatre dones que l’havien denunciat. Com a conseqüència de la investigació, el nom d’Ayala va ser retirat de la seva facultat i de la biblioteca de ciències, a més de diverses beques. El biòleg era un dels principals contribuents del centre, al qual havia donat més de deu milions de dòlars per a diferents activitats i infraestructures.

Un comunicat de suport

Després que es fes pública la decisió de la universitat californiana, desenes de professors i investigadors -inclosos alguns de la UIB- van signar un manifest de suport a Ayala en què denunciaven que la sanció “sembla una reacció excessiva i massiva que no és proporcional al dany del qual se l’acusa”. Com a resposta, 33 professors de ciències biològiques de l’UCI van fer públic un altre document en què elogiaven el comportament “valent” de les denunciants.

Ayala ha rebutjat donar a l’ARA Balears la seva versió sobre els fets denunciats i tampoc ha comentat que l’UCI li mantingui la retirada de reconeixements.