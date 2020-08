Pere Casaldàliga, ingressat al Brasil amb greus problemes respiratoris

El bisbe català Pere Casaldàliga està ingressat a l'Hospital de São Félix do Araguaia, al Brasil, on treballava en els seus projectes humanitaris i d'ajuda als més vulnerables. Segons han explicat a les xarxes socials els responsables de les associacions Araguaia i ANSA –amb les quals treballa Casaldàliga-, l'hospitalització es deu a greus "problemes respiratoris, agreujats pel Parkinson que pateix i la seva edat avançada", 92 anys.

Des de les associacions asseguren que Casaldàliga "està acompanyat en tot moment i ben cuidat", i s'ha demanat "pregar per la seva salut". "Esperem que pugui tornar a casa seva tan aviat com sigui possible", conclouen.

Casaldàliga va fer-se missioner als 40 anys i fa cinc dècades que va aterrar al Brasil, on ha treballat amb els camperols i els pobles indígenes en una de les regions amazòniques més pobres i aïllades, a l'estat de Mato Grosso.