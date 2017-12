El periple dels viatgers de Renfe a Sabadell s’allarga fins al març

Els milers d’usuaris que utilitzen diàriament l’estació de Sabadell Centre han vist com el temps dels seus trajectes ha augmentat considerablement els últims mesos. La raó són les obres de Renfe per millorar la instal·lació, que havia quedat desfasada i que, en paraules del mateix director de Rodalies, Félix Martín, era “impròpia” de la companyia pel mal estat en què estava. Els treballs s’havien d’acabar a mitjans de novembre però els terminis s’han endarrerit per “problemes tècnics inesperats”, segons Renfe, que calcula que l’estació reobrirà el 20 de març de l’any que ve.

L’estació haurà estat 8 mesos tancada, el doble del previst. Això ha fet que les mesures temporals iniciades al juliol per pal·liar els maldecaps als usuaris es mantinguin. Els viatgers han de travessar la ciutat cada dia amb autobusos llançadora fins a les estacions pròximes de Sabadell Sud i Sabadell Nord per poder agafar un tren.

Malgrat que el trajecte en bus dura uns 15 minuts, els usuaris lamenten que normalment hi ha embussos que els fan difícil calcular el temps. “A la tarda hi ha molt trànsit i l’autobús de tornada pot tardar fins i tot més que el tren de Barcelona a Sabadell”, es queixa el Miquel, que creu que Renfe hauria de “compensar” la incidència amb “alguna rebaixa” dels bitllets. La Jessica, usuària de la llançadora per anar a Sabadell Sud cada dia, també lamenta l’endarreriment del calendari: “Trobo que la demora és una ineficiència i una irresponsabilitat”. “He vingut a viure al costat de l’estació precisament per comoditat, però amb les obres m’he de llevar 30 minuts abans cada dia”, afegeix el Miquel, que treballa a Barcelona.

Més afectacions

Les obres obliguen a fer talls i desviaments de trànsit a la superfície de l’estació, una zona molt concorreguda en hora punta, cosa que explica els problemes viaris que hi ha de retruc. Durant aquests mesos, els bitllets de Renfe són vàlids per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), cosa que ha fet augmentar el nombre de passatgers. “Des que van començar les obres el tren va petat de gent”, afirma l’Oihana, estudiant que cada matí agafa FGC fins a l’estació de Sabadell Nord, on intercanvia amb Renfe per arribar a Terrassa. Però no tothom ho veu així, perquè l’Isaac va cada dia a treballar a Barcelona i no nota aquest augment en uns combois que ja van molt saturats. “Des que van inaugurar les noves estacions de FGC, ja hi ha molta més gent i no et pots asseure; no noto el canvi”, reconeix.

Segons va informar el director de Rodalies en l’última visita a Sabadell, l’estació i el túnel són “vells” i “tècnicament molt complexos”. Els problemes sorgits a les obres són en les instal·lacions elèctriques, el cablejat i els conductes d’aigua. De fet, fa alguns mesos ja es van trobar restes d’amiant a l’interior del túnel, que es van haver d’eliminar meticulosament.

L’Ajuntament de Sabadell és escèptic respecte a la nova data i el tinent d’alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernàndez, creu que la demora és deguda a una “falta de planificació i de realisme” del terreny. “Esperem que es compleixi la nova data però tenim poca fe”, afirma Fernàndez, que demana a Renfe un calendari d’actuacions d’aquí al març. L’Ajuntament i la companyia han pactat fer un seguiment setmanal de les obres.