628 a Espanya però 1.111 a Catalunya: Per què no quadren les dades de nous contagis?

Mentre el ministeri de Sanitat ha assegurat que aquest divendres a Espanya s'hi han detectat 628 casos en 24 hores, el departament de Salut ha notificat 1.111 contagis nous només a Catalunya. Com és possible? Com pot ser que a Espanya es parli de 628 contagis si, només a Catalunya, la xifra és molt més elevada? La resposta a aquesta diferència, que es repeteix dia a dia i que sempre dona xifrs molt més altes a Catalunya es deu a la diferència en la manera de calcular a Barcelona i Madrid.

El ministeri de Sanitat només recull les dades de les comunitats autònomes que corresponen a PCR positives d'aquell mateix dia. Aquestes són les dades que els faciliten des de Salut Pública de cada comunitat. En canvi, la informació que trasllada el Govern inclou, en el recompte diari el còmput total de casos positius, siguin per PCR, detectats per via epidemiològica, per testos serològics o bé diagnosticats per metges en un hospital o CAP.

Aquest és el motiu pel qual la xifra que trasllada el departament de Salut és molt més alta, perquè no es limita només a les dades de Salut Pública i inclou una fotografia més àmplia de l'evolució de la pandèmia. Aquest còmput total es notifica dia a dia però no tots els positius corresponen a les últimes 24 hores, sinó que són casos notificats avui però corresponents a dies diferents. Paral·lelament a aquesta dada global, Catalunya també recull a través de Salut Pública les dades únicament de PCR positives del dia en curs, que són les que trasllada diàriament a Madrid per al recompte estatal.

Cal recordar que la disparitat entre les dades del departament de Salut i les del ministeri de Sanitat ha estat una constant durant mesos, i afecta tots els àmbits, no només el de persones contagiades, sinó també pel que fa al nombre de morts.