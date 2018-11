Una lliçó de perseverança: un cadell d’os no es rendeix després de caure muntanya avall

Un cadell d'os que no es rendeix s'ha convertit en l'heroi d'aquesta setmana. En una lliçó de perseverança, l'os intenta arribar a la seva mare després de caure muntanya avall per culpa de la neu. Malgrat que està a punt d'aconseguir-ho, acaba relliscant i s'allunya cada vegada més de la mare, que s'ho mira des de dalt de la muntanya sense saber què fer.

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY