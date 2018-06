Unes 300 persones clamen contra "l'adoctrinament" a Sant Andreu de la Barca

Globus de colors i reggaeton. La concentració per rebutjar "el sectarisme i l'adoctrinament" a les escoles catalanes que ha aplegat a unes 300 persones aquest diumenge al migdia a Sant Andreu de la Barca hauria semblat una festa de final de curs si no hagués sigut pels tricorns i les banderes; espanyoles, de Tabàrnia i algunes senyeres.

"En un institut s'ha d'ensenyar valors a favor de la convivència i no de la segregació", ha apuntat Paqui Luque, mare d'un dels alumnes de l'IES El Palau que van denunciar que els professors d'aquest centre els havien "humiliat" per ser fills de Guàrdies Civils després del referèndum de l'1 d'octubre. En aquest sentit, ha assegurat que a Catalunya hi ha molts professors i alumnes "que no se senten lliures per exercir els seus drets", ja que viuen en un clima en què es practica la "discriminació ideològica" cap a tots els qui no són "nacionalistes".

Ella ha sigut una de les persones que han pres la paraula durant la concentració que han convocat una dotzena d'entitats sota el lema "Per una escola de tots". Algunes d'elles són Societat Civil Catalana, Coordinadora per Tabàrnia i l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils.