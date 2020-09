Una de cada tres persones ateses per Càritas feia un any que no demanava ajuda o no ho havia fet mai

Una de cada tres persones que ha atès Càritas durant la pandèmia feia un any que no demanava ajuda o no ho havia fet mai. Aquesta és una de les dades que ha donat la fundació per exemplificar que la crisi del covid-19 ha augmentat el nombre de persones en situació de vulnerabilitat i s'han trobat amb perfils que fa molt temps que no ajudaven o no havien atès mai. De fet, Càritas no només no es va confinar, sinó que ha hagut d'atendre més famílies que mai: un 63% més de persones van ser ajudades pels programes de primera resposta i s'han multiplicat per nou el nombre de persones que reben aliments, que han sigut 6.573.

En aquest sentit, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, ha explicat en una roda de premsa de balanç de l'any 2019 i de la pandèmia que l'organització "no va tancar", tot i que va haver d’adaptar els seus serveis a la nova realitat i veure com "les peticions d’ajuda es multiplicaven per tres". Per fer front a aquesta situació, Roig ha demanat un esforç col·lectiu: “Si les forces polítiques, sindicals i empresarials no arriben a bastir un pla de xoc immediat, ens hem de preparar per a una situació que encara s’agreujarà més”.



De fet, Càritas ja va haver d'afrontar el seu propi pla de xoc a finals de març. La necessitat d'ajudar més persones va provocar una crida massiva de voluntaris. Han sigut 650 nous voluntaris els que han estat al peu del canó cada dia per ajudar als centenars de persones que ha atès la fundació. Per primera vegada, també, alguns dels serveis de Càritas han sigut telemàtics, com l'acompanyament emocional, i s'han obert nous centres de recollida d'aliments.

Puja l'atur i cauen els ingressos

Càritas veu la pujada dels aturats com una de les principals causes de l'augment de la seva comunitat. A principis de març, el 40,6% dels membres de les llars ateses es trobaven aturats, i el covid-19 ha fet augmentar la xifra fins al 67%.

L’impacte en els ingressos de les llars ha sigut de tal envergadura que ha provocat que una de cada quatre llars no disposi ara mateix de cap ingrés: aproximadament 8.000 persones que resideixen en llars acompanyades per Càritas no ingressen ni un sol euro a hores d’ara. Al mateix temps, aquelles persones que continuen gaudint d'ingressos també han vist com el seu sou es rebaixava significativament durant la pandèmia: s’ha passat d’una mitjana de 832 euros d’ingressos per llar el mes de febrer a 532 euros el mes d’abril.

En aquest context, Roig ha demanat un canvi de paradigma perquè: que s’abordi la garantia d’ingressos mínims per a totes les persones, la regulació del sector immobiliari, la generació de feina estable i de qualitat, canvis en la política migratòria i d’asil, la creació d’un nou pacte polític que garanteixi les pensions actuals i futures, així com el suport real a la petita i mitjana empresa, entre d’altres.

El 70% de les famílies han patit ansietat

La fundació eclesiàstica també ha volgut posar el focus sobre la salut mental de les persones que atén: 7 de cada 10 famílies han patit episodis d'ansietat i angoixa d'ençà que va iniciar-se la pandèmia, i un 32% presenten un estat de salut pitjor que al mes de març. "El confinament ha sigut una mesura efectiva per frenar el covid-19, però ha tingut unes derivades emocionals i de convivència que seran difícils de resoldre", afirma Joan Bas, psicòleg de Càritas. Des de l'inici de l'estat d'alarma fins al 31 de juny, l'equip de psicòlegs va atendre més de 600 persones. Un acompanyament que es va dur a terme per mitjà de trucades telefòniques, WhatsApp o videotrucades.

Any 2019

L'any passat, sense la pandèmia pel mig, Càritas va acompanyar 82.139 llars on vivien 217.171 persones, una xifra similar a la de l'any 2018. En aquest sentit, Cora Mazo, responsable d'acció social de Càritas, ha apuntat que tot i els brots verds econòmics no han vist que la seva comunitat "millorés les condicions de vida". De totes les persones ateses l'any 2019, el 57% eren dones i el 48% famílies amb fills menors d'edat.