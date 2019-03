El 28 d'abril les persones amb discapacitat intel·lectual tindran per primer cop dret de votar a l'Estat. Amb motiu d'aquesta conquesta, però sobretot per reivindicar tota la feina pendent per garantir els drets del col·lectiu, representants i membres del col·lectiu s'han aplegat aquest dissabte a la plaça Catalunya de Barcelona en un acte convocat per l'associació DINCAT. La veu dels participants s'ha fet sentir en el manifest que ha defensat la igualtat en capacitats, en veu i en vot, i en oportunitats d'aquests ciutadans.

Vestits de verd i amb pancartes i llaços que reivindicaven una societat més inclusiva, centenars de persones van respondre a la crida que han fet les 300 entitats sense ànim de lucre que formen part de DINCAT i que donen servei a més de 30.000 persones. Tant el col·lectiu com els familiars que els acompanyaven han defensat aquest primer gran míting com un altaveu per defensar per què les persones amb discapacitat intel·lectual han de fer sentir la seva veu.

A l'acte hi han intervingut el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha promès que Catalunya vol ser un país "capdavanter en igualtat", on els ciutadans tinguin mateixos els drets i oportunitats. "Ho necessitem per respectar-nos a nosaltres mateixos i per fer que aquest país sigui el país de les igualtats i oportunitats per a tots", ha dit. L'acompanyava el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i també hi ha intervingut la presidenta de la junta directiva de DINCAT, Rosa Maria Cadena, segons informa l'ACN.

Les persones amb discapacitat intel·lectual clamen pels seus drets

El manifest incorporava propostes per avançar cap a una societat més plural i diversa que acabi amb les etiquetes i prejudicis existents. En l'àmbit de l'educació, s'ha incidit que cal millorar la informació a les famílies sobre els drets educatius dels seus fills, l'accés efectiu a l'escola ordinària per part de persones amb discapacitat i la incorporació de projectes educatius en programes destinats a visibilitzar les capacitats de les persones amb discapacitat.

S'ha fet especial incidència en les polítiques de visualització i conscienciació de la diversitat i s'han reivindicat serveis adequats per totes les persones. Segons Glòria Mas Amat, voluntària de la Creu Roja, "els serveis s'han d'adaptar a les persones i no les persones als serveis". En aquest sentit, Bernat Soler, cap d'esports de TV3, ha explicat que "és necessari un finançament adequat per aconseguir serveis públics de qualitat".