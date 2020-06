10.000 persones donen 200.000 euros en 24 hores perquè una jove de Terrassa recuperi la vista

Més de 10.000 persones han donat diners fins a sumar 200.000 euros en només 24 hores per ajudar Marta Bustos, una jove de 24 anys de Terrassa que ara viu als Estats Units i que està ingressada al Harborview Medical Center de Seattle després de patir un accident domèstic, en el qual es va cremar la cara amb sosa càustica.

La jove, que s'ha cremat els ulls i necessita un costós tractament, va explicar la seva situació en un vídeo publicat dijous que ja s'ha fet viral a les xarxes. Hi demanava una ajuda per poder pagar les despeses hospitalàries, ja que, tot i tenir permís de residència als EUA, no té assegurança mèdica. La solidaritat de més de 10.000 persones ha aconseguit recaptar més del doble del que la jove demanava.

"Té cremades molt severes a la cara i als ulls i les còrnies totalment cremades", ha explicat la mare de la noia, Anna Góngora, al Diari de Terrassa. La mare, que no ha pogut viatjar a Seattle encara a causa de la pandèmia, confessa que està molt nerviosa per la incertesa de com quedarà la Marta, que ja porta quatre operacions.