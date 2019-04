Quatre de cada deu persones de més de 65 anys presenten soledat emocional

Quatre de cada deu persones més grans de 65 anys pateixen soledat emocional, segons un informe de La Caixa. L'enquesta presenta que, tot i que no només l'edat és un determinant d'aïllament social, la qüestió esdevé més preocupant entre les persones grans, en què arriba fins a un 48% en les persones de més de 80 anys.

La soledat emocional és aquella relacionada amb la manca de relacions significatives, i la soledat social fa referència al sentiment de pertinença a un grup. L'estudi mostra els nivells de soledat a totes les edats: un 34,3% dels individus d'entre 20 i 39 anys pateixen soledat emocional, i un 26,7%, soledat social. a mesura que l'edat avança, dels 65 anys en endavant, el problema s'agreuja: un 39,8% presenten soledat emocional, i un 29,1%, soledat social. A partir dels 80 anys, segons l'estudi, es manifesta el nivell més alt de soledat emocional, amb un 48% de soledat emocional i un 34,8% de soledat social.

L'informe no només se centra en les edats dels individus, sinó que també revela que un nivell educatiu baix, en molts casos, es tradueix en un risc més alt d'aïllament social. En aquesta línia, l'informe mostra que les persones sense estudis tenen un 37% de risc, davant del 6,6% que tenen les persones amb estudis superiors. A més, també s'ha detectat que la pèrdua de la xarxa social d’amics comença abans en els homes –entre els 40 i els 64 anys– que en les dones –entre els 65 i els 79 anys.

L’enquesta 'Soledat i risc d’aïllament social en les persones grans' ha disposat d'una mostra de 1.688 persones de més de 20 anys dels municipis de Terrassa, Tortosa, Girona, Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet, Palma, Logronyo i Jerez de la Frontera, que són les ciutats on s’ha dut a terme el programa Sempre Acompanyats, impulsat per La Caixa en col·laboració amb els ajuntaments respectius, la Creu Roja, GREC i Integramenet. El programa té l'objectiu d'informar la població sobre la qüestió de la soledat en la gent gran i de crear una xarxa per lluitar contra aquesta problemàtica social que afecta moltes persones.