Les persones grans ingressades en residències redueixen el consum de fàrmacs perquè milloren els hàbits de vida

Un estudi realitzat per l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) conclou que un 6,2% de la gent gran ingressada en residències geriàtriques redueix el consum de medicaments. La principal causa d'aquesta disminució, segons l'estudi, és la millora d'hàbits saludables i de la nutrició.

Les dades apunten que l'ingrés de gent gran en residències té un efecte positiu sobre el consum de medicaments, sobretot en el grup de pacients no polimedicats, és a dir els que consumeixen menys medicaments. Segons l'estudi d'ACRA "Consum de fàrmacs entre la població geriàtrica", el consum es redueix en un 6% en el total de fàrmacs. La disminució és més acusada en el conjunt de medicaments per a malalties relacionades amb hàbits de vida saludable. La disminució del consum de fàrmacs per la hipertensió i la diabetis suggereix que els canvis dels hàbits de vida nutricionals contribueixen a millorar la salut. Això es deu, en part, al fet que quan els ancians viuen a casa seva no tenen un control tant estricte dels hàbits alimentaris i saludables ni de la medicació que s'han de prendre. "La gran conclusió de l'estudi és que es pot demostrar de manera fefaent que la institucionalització té un impacte en la racionalització dels medicaments", ha assegurat Toni Andreu, director d'estratègia d'ACRA i coordinador de l'estudi.

L'estudi s'ha realitzat entre un miler d'usuaris de 21 centres associats a ACRA. L'estudi també ha constatat el fenomen de la polimedicació. Almenys un 70% de la gent de més de 65 anys consumeix un fàrmac i un 20%, més de tres. Uns 700.000 catalans prenen més de cinc medicaments diaris i els psicofàrmacs són els més receptats.

S'han estudiat una quarantena de principis actius dividits en deu grups terapèutics molt habituals en la gent gran, com els que tracten les trombosis, la diabetis, les demències o els problemes cardíacs, a més d'ansiolítics, antipsicòtics o diürètics, entre altres.