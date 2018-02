Un miler de persones protesten contra el judici de la MAT a Girona

La lluita contra la MAT es torna a encendre. Sis activistes que van participar en una acció de protesta a Fellines (Viladesens, Gironès) el 2014 s’enfronten a penes d’entre dos i set anys de presó per atemptat a l’autoritat, desordres públics, coaccions i faltes de lesions. Els fets van passar el 8 de gener del 2014 quan un dels activistes, Víctor Cànovas, es va encadenar a un cotxe enterrat al punt on estava previst alçar-hi la torre 66 de la línia elèctrica. Per treure’l de dins, els Mossos d’Esquadra van necessitar onze hores i la intervenció “d’uns 150 agents”, que van “carregar contra els manifestants”, segons ha denunciat Cànovas.

A més de l’activista, també hi ha cinc persones més encausades per participar en la protesta. Tots sis consideren que les penes que sol·liciten la fiscalia, Red Eléctrica i la Generalitat “són una barbaritat”: “Són set anys de presó per fer una acció pacífica contra una infraestructura que ens han imposat a base de violència, no entenem per què ens porten a judici”, va lamentar Cànovas.

En aquest sentit, l’activista va tornar a demanar al Govern -“al d’abans del 155”- que es retiri com a acusació. Dimarts està previst que comenci el judici a l’Audiència de Girona i un dels imputats és un subinspector dels Mossos d’Esquadra que “va trencar el braç a una activista”, segons van denunciar des de la plataforma T-66, que dona suport als encausats.

L’entitat, com a mostra de suport als activistes i de rebuig al procés judicial, va organitzar ahir una jornada de protesta a Girona. Va començar al matí amb una taula rodona en què repassaven diferents lluites pel territori del país, i a la tarda un miler de persones va manifestar-se pel centre de la ciutat i van cridar consignes contra la MAT i contra la Generalitat.