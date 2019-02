Unes 300 persones reclamen més espais per als gossos a Barcelona

Unes 300 persones, acompanyades pels seus gossos, s'han manifestat aquest matí pel centre de Barcelona per reclamar més espais per als animals. La protesta, organitzada per l'associació Espai Gos BCN, ha començat a la plaça Universitat i s'ha dirigit fins a la plaça Sant Jaume. Al seu pas pels carrers del centre de la ciutat, els turistes miraven sorpresos la mobilització, que anava custodiada pels agents de trànsit de la Guàrdia Urbana. Els manifestants, que cridaven consignes com "Nosaltres també som Barcelona" i portaven pancartes assegurant que "als parcs hi ha espai per a tothom", estan molestos perquè cada cop hi ha més parcs on ja no poden entrar els gossos.

El passat govern municipal de l'Ajuntament de Barcelona, liderat per l'alcalde Xavier Trias, va aprovar una nova normativa que comprometia el govern de la ciutat a fer nous parcs específics per als gossos (un a cada districte i dos a l'Eixample) a canvi d'aplicar algunes restriccions en parcs i places de la ciutat. L'obertura d'aquests nous espais també havia de comportar la prohibició de portar el gos sense lligar, un canvi que encara no s'aplica, ja que el govern d'Ada Colau el va ajornar aprovant una moratòria.

"L'Ajuntament no dona suficient espai per anar amb el gos. Nosaltres som de Sant Andreu i només alà hi ha censats 9.000 gossos", criticaven aquest matí en Sergi i la Susanna, mentre la Gala olorava tots els rastres del carrer Pelai.