33.280 persones continuen sense llum a Menorca pel temporal

Red Eléctrica restablirà el subministrament en un termini de 48 hores, després que aquest diumenge més de la meitat de la població de Menorca es quedés sense llum pel temporal. Per ara, els 17 grups elèctrics que ha instal·lat Endesa han reduït el nombre d'afectats de 38.000 a 33.280, una xifra que podria disminuir durant la jornada amb l'arribada de 14 grups més que arriben del port de Barcelona.

Red Eléctrica ha informat que ha mobilitzat "els recursos humans i tècnics necessaris" per reparar almenys una de les dues línies d'alta tensió danyades pel cap de fibló, però ha destacat que "les adverses circumstàncies podrien perllongar les tasques de recuperació". En un comunicat, la companyia explica que el temporal ha afectat dues línies: una de 15,5 quilòmetres i l'altra de 35,7 quilòmetres. La responsable de comunicació d'Endesa, Maria Magdalena Frau, ja ha avisat que no podran alimentar les subestacions de Ciutadella i es Mercadal fins que Red Eléctrica no arregli l'avaria de les torres tombades aquest diumenge pel cap de fibló.

El conseller insular de Cultura ha informat que mentre les torres no es restableixin s'estan instal·lant generadors d'electricitat per dotar amb subministrament elèctric totes les llars. A més, ha assegurat que s'estan instal·lant generadors as Mercadal per poder connectar les bombes d'aigua per si pugés el nivell. Diversos aparcaments des Mercadal estan inundats i, ara per ara, presenten un total de 40 centímetres d'aigua, una xifra que podria anar augmentant.

El centres de salut funcionaran durant la jornada amb normalitat i també hi haurà classes a tots els centres educatius de l'illa. El transport escolar també funciona. Des de les administracions es recomana a la població dels municipis que sí que tenen llum, Maó, es Castell i Sant Lluís, un ús responsable dels recursos elèctrics. També es demana que la ciutadania segueixi totes les novetats a través de la ràdio fins que es restableixi el correcte servei de telefonia mòbil. El servei d'Emergències del 112 manté contactes amb les operadores telefòniques per minimitzar l'impacte.

Més del 65% de l'activitat empresarial, paralitzada

Segons Pime Menorca, el tall de dues xarxes de distribució d'energia continua provocant greus conseqüències en l'activitat econòmica de Menorca. El 65% de les empreses menorquines estan des d'aquest diumenge sense activitat per la falta de subministrament energètic.

La federació considera que la falta de previsió i de planificació que ha tingut l'illa durant molts anys ha arribat a una situació que, encara que sigui extraordinària, ja es va advertir que podia passar. Des de Pime han assegurat que Menorca és especialment dèbil en matèria energètica i que "si hagués estat connectada a Mallorca o a la Península, això no hauria passat".