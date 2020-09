El 40% de les persones que viuen soles tenen més de 65 anys

El 40% de les persones que viuen soles a Catalunya tenen més de 65 anys. I la majoria són dones: dels més de 140.000 majors de 80 anys que viuen sols, prop d'un 80% són dones. Aquestes són algunes de les dades que la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ha posat de manifest per exigir polítiques públiques i de regulació per fer front a la soledat no desitjada que pateix la gent gran, un fet que tracten aquest matí en un debat a l'Ateneu Barcelonès. Demanen solucions a les administracions per a "un problema que amb els anys serà més greu", ja que també posen sobre la taula un seguit de dades que evidencien l'envelliment general de la població: el 19% de la població catalana té més de 65 anys.

I, dins d'aquest percentatge, les dones tenen un paper molt important. En general, viuen més que els homes –una esperança de vida de 86 anys enfront dels 81 dels homes–. En el cas de Catalunya, concretament, les dones conformen el 57% del total de la població de més de 65 anys –834.000 dones davant 629.000 homes–. Des de la Taula del Tercer Sector reivindiquen que el fet de ser dona és un factor de risc pel que fa a la solitud, ja que moltes d'elles "han assumit bona part del treball domèstic i han tingut feines mal remunerades".

Si abans del covid-19 la solitud de la gent gran ja era una problemàtica urgent, la pandèmia encara ho ha agreujat més. Segons la Taula, el coronavirus ha provocat "que moltes persones grans autònomes i amb una vida activa" hagin patit per primera vegada "soledat no desitjada". També fixen en el seu punt de mira la vida a les residències i afirmen que s'han convertit en una "font extra d'aïllament i soledat".