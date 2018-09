Pesca massiva per frenar l'expansió imparable del cranc blau a l’Ebre

El cranc blau americà ('Callinectes sapidu') s’ha convertit en un gran maldecap a la zona del Delta de l’Ebre. Es tracta d'una espècie molt agressiva i voraç i aquest 2018 ha experimentat un creixement de població alarmant. Des de principis de setembre, la Confraria de Pescadors de la Ràpita ha capturat 7.000 quilos d'aquesta espècie al·lòctona, quan durant tot el 2017 la xifra va ser de 12.000 quilos. La solució, segons ha conclòs la Generalitat, és facilitar-ne la pesca en grans quantitats aprofitant que és comestible i té sortida al mercat.

El creixement exponencial ja es va començar a intuir l'any passat, però enguany ha arribat a xifres altament preocupants. "Està en plena expansió i no sabem què pot passar a curt o mitjà termini", reconeix el director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, que aquest dijous ha presentat a Tortosa un estudi sobre la població del cranc blau i l'estratègia per combatre'l. La Generalitat opina que la solució és donar eines al sector pesquer professional per tal que exerceixi "la màxima pressió" sobre la població de cranc blau. Tudela ha anunciat la creació d'un comitè de cogestió per a la pesca del cranc blau a la zona del Delta de l'Ebre.

L'avantatge del cranc blau respecte a altres espècies al·lòctones és que es pot comercialitzar i que gastronòmicament està ben valorat, per això des de la direcció general de Pesca consideren que no seria positiu declarar-lo espècie invasora, ja que això n'impediria la captura per comercialitzar-lo i menjar-se'l. De fet, la majoria de restaurants de la zona del Delta ja l’han incorporat a les seves cartes.

Oportunitats gastronòmiques

El risc, però, es que l'increment de les captures ha fet baixar el preu a mínims, cosa que pot fer poc atractiva la seva captura comercial, ja que fa malbé les arts de pesca i requereix altres inversions. Actualment es paga a menys d'un euro el quilo a la llotja, quan l'any passat es cotitzava a deu euros. "Són temes que haurem de corregir i obrir nous mercats", apunta Tudela, i precisa que a Mercabarna arriba cranc blau de Grècia.

D'acord amb l'estudi 'Diagnosi i situació actual del cranc blau al delta de l’Ebre', presentat aquest matí, és difícil precisar quan acabarà la fase d'expansió del cranc blau. Les femelles surten a mar obert per pondre els ous i normalment s'aparellen en aigües calmades. "Això ens pot donar pistes a l'hora d'establir un possible pla de gestió pesquer d'aquesta espècie", explica Verónica López, que afegeix que encara cal tenir més informació sobre el seu cicle vital.

La zona més infestada és la badia dels Alfacs, però el cranc blau ha remuntat l'Ebre fins a Xerta i també se n'han trobat exemplars als arrossars. Aquests animals s'han convertit en un depredador natural del cargol poma.

Avantatges a banda, el cranc blau està ocasionant danys importants a l'aqüicultura. "Es mengen els musclos com pipes", assenyala el president de la Federació de Productors de Mol·luscos del Delta de l’Ebre, Miquel Carles, que xifra en prop de 200.000 euros les pèrdues provocades pel cranc blau en la campanya d'aquest any. També ha hagut de plegar l'única empresa dedicada al conreu de cloïssa. "Puc dir que el cranc blau m'ha robat el negoci", ha lamentat el seu propietari, Pedro López.