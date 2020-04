Una ginecòloga denuncia als Mossos una pintada insultant-la

Una ginecòloga de Barcelona va denunciar davant els Mossos d’Esquadra una pintada al seu cotxe particular que la qualificava de “rata contagiosa”, segons va explicar la professional a l’agència Efe. La metge se la va trobar aquest dimarts quan anava a la feina: a més de la pintada en un lateral del vehicle, també li havien punxat dues rodes. “Al principi no m’ho podia creure. Vaig sentir sorpresa i tristesa per haver rebut aquest atac”, va assegurar la doctora, que ahir també va fer públiques les fotos de la pintada rebuda als seus comptes de les xarxes socials.

El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, es va posar en contacte ahir amb la doctora per expressar-li el seu suport. També ho va fer l’advocat d’aquesta entitat, que li va indicar que aquests casos es consideren violència contra els professionals mèdics.

Delicte d’odi

Ahir la subdirectora general de recursos humans i formació de la Policia Nacional, la comissària María del Pilar Allué, va explicar en una compareixença pública que el cos perseguirà com un delicte d’odi els missatges contra els professionals exposats al coronavirus, com ara sanitaris o treballadors de supermercats, als quals alguns veïns demanen que no tornin a casa després de treballar per por a ser contagiats.

També el Consell General d’Infermeria d’Espanya va condemnar ahir a través d’un comunicat la “repugnant hostilitat” d’aquests missatges, després que uns quants professionals del sector de diferents punts de l’Estat hagin denunciat a través de Twitter i Facebook haver-se trobat cartells dels seus veïns penjats a l’ascensor o a la porta de casa demanant-los que marxessin per evitar que la resta de l’escala es contagiés.