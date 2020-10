Ayuso va demanar ajuda a Piqué per a la compra de material mèdic a la Xina en plena pandèmia

La presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, va demanar ajuda al futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué en els moments més crítics de la primera onada de la pandèmia de coronavirus. Segons ha avançat la Cadena SER, Ayuso va recórrer al central català perquè participés, entre altres operacions, en la compra de 14 milions de mascaretes a través de la seva empresa, Kosmos. Les mascaretes es van repartir de forma gratuïta a les farmàcies de la Comunitat de Madrid i van costar uns 32 milions d'euros.

La dirigent del Partit Popular hauria demanat a Piqué desbloquejar aquesta compra, atesos els contactes que té Piqué en el mercat asiàtic gràcies a la seva faceta empresarial. Fonts properes a l'entorn del futbolista consultades per l'emissora asseguren que no va exigir cap compensació econòmica per ajudar en aquestes gestions, i que va posar en contacte una banda i l'altra i va col·laborar en l'organització de l'enviament de les mascaretes a l'estat espanyol de forma desinteressada. En aquell moment, la compra de material sanitari suposava una voraç competència internacional.

La relació entre la ciutat de Madrid i Piqué s'explica, en bona part, perquè Kosmos organitza a la capital espanyola la Copa Davis de tenis gràcies a un acord firmat entre el govern regional i l'Ajuntament de Madrid des que el futbolista es va fer càrrec de l'organització d'aquesta competició esportiva per països. Piqué, d'altra banda, ha viatjat a la Xina en altres ocasions per fer-hi negocis, i la seva empresa té personal que coneix i manté una bona relació amb el mercat asiàtic. Un dels socis empresarials del futbolista català és Edmund Chu, nascut a Xangai, ciutat des d'on van sortir els avions amb el material sanitari cap a Madrid, segons la SER.

Piqué, de fet, ja havia participat anteriorment en un altre acord amb un gegant asiàtic, en aquest cas, amb l'empresa Rakuten, principal patrocinador del Barça. En aquella ocasió, el central blaugrana va facilitar el primer "acostament" entre el president del club, Josep Maria Bartomeu, i l'executiu en cap d'aquesta empresa japonesa, Hiroshi Mikitani, organitzant un sopar el 2015. La bona relació de Piqué i de la seva parella, la cantant colombiana Shakira, amb Mikitani va facilitar els inicis de la negociació entre el club blaugrana i Rakuten.