La piscina del parc de la Creueta del Coll no obrirà aquest estiu

La piscina del parc de la Creueta del Coll no podrà obrir aquest estiu, ja que s'han de reparar els problemes de filtracions que presenta, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. En un comunicat, el consistori informa que la piscina no podrà obrir "perquè haurà de sotmetre's a una obra de reparació, ja que s'ha detectat un increment notable de les pèrdues d'aigua que no permet omplir-la fins al nivell òptim perquè funcioni com a piscina".

El llac del parc de la Creueta del Coll s'habilita durant els mesos d'estiu com a piscina municipal, un procés que s'inicia a final del mes de maig, quan es procedeix al buidatge de l'aigua del llac i es neteja el fons.

Després, cap al 15 de juny, s'omple d'aigua i es posa en marxa el mecanisme de circulació i filtració perquè l'aigua es mantingui neta.

Aquest any, en el moment de posar en marxa aquest sistema, es va detectar un increment notable de les pèrdues d'aigua que no permetia omplir el llac fins al nivell òptim perquè funcionés com a piscina, cosa que va suposar que la instal·lació no obrís portes quan estava previst, l'últim cap de setmana de juny.

L'Ajuntament indica ara que tot i que s'ha revisat completament el sistema i reparat les fuites d'aigua de les canonades i del vas que eren visibles, la pèrdua d'aigua segueix, cosa que obligarà a aixecar tot el terra del vas del llac per poder diagnosticar la problemàtica i poder realitzar les actuacions de reparació.

Aquesta operació podria durar uns mesos, per la qual cosa la instal·lació quedarà inutilitzada en la temporada d'estiu.

Per aquesta raó, el districte de Gràcia procedirà a cancel·lar el contracte amb l'empresa concessionària que havia de gestionar el servei d'aquest any.