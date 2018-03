Els primers 92 pisos de lloguer prefabricats es construiran al Gòtic, La Bordeta i El Parc i la Llacuna de Poblenou

Els primers 92 habitatges de lloguer prefabricats de Barcelona s'aixecaran al carrer Nou de Sant Francesc -a la zona sud del barri del Gòtic-, al carrer Mossèn Amadeu Oller -a La Bordeta- i al carrer Bolívia -a la zona del Parc i la Llacuna de Poblenou-. L'Ajuntament de Barcelona ha fet pública la ubicació d'aquesta nova modalitat de pisos protegits durant una jornada amb diverses entitats socials i representants de les ciutats d'Amsterdam i Munic, durant la qual s’ha abordat la idoneïtat de posar sobre la taula noves alternatives d’habitatge que estiguin disponibles a curt termini i com s’està donant resposta a nivell internacional a aquesta qüestió.

Tot i que la voluntat de l’Ajuntament és estendre el programa d'Allotjaments de PROximitat Provisionals (l’APROP) a tots els districtes de la ciutat progressivament, la primera fase d’implantació en forma de prova pilot per comprovar el seu funcionament se situarà en els solars mencionats i amb la configuració següent:

Carrer Nou de Sant Francesc 8-10. Gòtic Sud.

12 allotjaments: 4 dobles i 8 simples.

Espai en planta baixa destinat a activitats comunitàries.

Hort urbà a la coberta.

540x306 El solar del Gòtic Sud on anirà un dels edificis prefabricats / MARC ROVIRA El solar del Gòtic Sud on anirà un dels edificis prefabricats / MARC ROVIRA

Carrer Mossèn Amadeu Oller 17-21. La Bordeta.

40 allotjaments: 32 dobles i 8 simples.

Espai en planta baixa destinat a activitats comunitàries.

Bugaderia compartida.

Coberta verda.

540x306 El solar del Poblenou on anirà el tercer immoble prefabricat / MARC ROVIRA El solar del Poblenou on anirà el tercer immoble prefabricat / MARC ROVIRA

Carrer Bolívia 33-41. El Parc i la Llacuna del Poblenou.

40 allotjaments: 35 dobles i 5 simples.

Espai en planta baixa destinat a activitats comunitàries.

Bugaderia compartida.

Coberta verda i hort urbà a l’interior de la parcel·la.

540x306 El solar de la Bordeta que acollirà un dels edificis prefabricats de l'Ajuntament / MARC ROVIRA El solar de la Bordeta que acollirà un dels edificis prefabricats de l'Ajuntament / MARC ROVIRA

D’aquesta manera, es concreta el projecte que va presentar públicament fa dues setmanes l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en què ja s’avançava que l’APROP arrencaria amb 92 allotjaments per a unes 250 persones i amb un pressupost de 5,3 milions d’euros. L’objectiu que s’ha fixat el consistori amb aquest projecte és complementar el Pla pel Dret a l’Habitatge amb una manera addicional més ràpida de construir allotjaments, tot garantint els estàndards de qualitat i amb la voluntat d’ampliar el parc públic de pisos i evitar l’expulsió de veïns i veïnes dels seus barris.

Edificis "transportables"

Els APROP estan inspirats en iniciatives similars que funcionen amb èxit des de fa anys a diferents ciutats del món, com per exemple Àmsterdam, Copenhaguen o Vancouver, “tot i que Barcelona adaptarà el projecte a les realitats pròpies”, en paraules de l’alcaldessa Ada Colau. Fa prop d’un any, una delegació municipal encapçalada per la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, va visitar el barri de Keetwonen, a Àmsterdam, on funcionen des de fa més d’una dècada més d’un miler allotjaments d’aquest tipus pensats principalment per a estudiants. L’objectiu era agafar idees i traslladar-les a les necessitats de Barcelona, d’aquí que s’hagin pres decisons específiques com ara que a la planta baixa hi hagi equipaments municipals o comunitaris oberts al barri.