Els 'pisos rusc' desafien l'ordre de precintament

"No tindrem ni llicència, ni cèdula d'habitabilitat", reconeix Marc Olivé, un dels responsables del projecte per construir 'pisos rusc' a Barcelona i l'Hospitalet. Haibu 4.0, els promotors de la iniciativa, han portat el seu desafiament avui un pas més enllà i s'han oposat al precinte de la Guàrdia Urbana del local d'Hostafrancs on volen obrir el primer local per amuntegar cabines de 2,6 metres quadrats –també hi haurà una segona mida de habitacle una mica més gran– i fer que els inquilins comparteixin espais comuns com la cuina o la sala d'estar. L'Ajuntament de Barcelona ja va avisar que aquesta forma d'amuntegament no aconseguiria mai la llicència per obrir a la ciutat, perquè, remarquen, incompleix la llei del dret a l'habitatge. Però els seus promotors no han abaixat el ritme i asseguren que el primer dels 'pisos rusc', el que avui ha incomplert l'ordre de tancament de la Guàrdia Urbana, tindrà les obres acabades d'aquí dues setmanes. "Quan estigui acabat, que vingui algú de l'Ajuntament i valori si és un lloc digne o no per viure-hi", desfiava avui Olivé, davant la premsa i mentre diversos veïns del barri s'acostaven a recriminar-li, a crits, que ofereixin aquests microhabitacles com a via de solució a la crisi de l'habitatge.

"Espero que no obriu mai", li cridava un veí, i un altre l'animava a viure-hi ell durant més d'un any i mantenir que es tracta d'un lloc digne per als veïns. No és el primer cop que el malestar veïnal es deixa sentir en aquests baixos del carrer Constitució, clarament identificats amb un cartell groc com el primer projecte de 'pisos rusc' de Barcelona. Fa només dues setmanes un grup de persones van ocupar l'espai per exigir més contundència a l'equip d'Ada Colau a l'hora de frenar les obres. Els responsables del projecte ja van avisar, divendres, que havien estat interceptats per la policia després d'una entrevista a la Cadena SER i que els havien avisat que aquest dilluns els precintarien la paradeta. L'Ajuntament ja va ordenar, el 21 de setembre, que aturessin les obres perquè no disposaven del permís adequat i ara l'amenaça ja era el precinte.Per això, avui han convocat la premsa anunciant, a l'avançada, que tenien intenció de desoir les ordres de la policia i evidenciant que compten amb el xou mediàtic com a arma per fer-se visibles.

Aquest matí esperaven, desafi ants, la visita de la Guàrdia Urbana. El seu principal argument és que l'ordre que els obliga a aturar les obres va a nom de l'antic propietari del local i que ells, defensen, tenen els papers en orde per fer les obres – ensenyen un comunicat per reformar l'interior d'un local, que no recull l'ús d'habitatge– i que encara no saben com podran obtenir la llicència per començar a funcionar. "De moment, acabarem les obres", explicava Olivé, que assegura que tenen 17 locals entre Barcelona i l'Hospitalet per construir-hi cabines d'aquest tipus i que un dels quals és un edifici de set plantes. Si les primeres cabines que van anunciar feien 1,2 metres d'alt i d'ample, i 2,2 de llarg, la mida més gran fa 2 metres d'alt, 2,40 metres d'ample i 3 metres de llarg. Els baixos del carrer Constitució fan uns 100 metres i la seva idea és dividir-los en una quinzena d'habitacles.

Passaven pocs minuts de les onze, l'hora prevista per al precinte, quan s'ha obert la porta de local i un representant del districte de Sants-Montjuïc preguntava pel responsable del projecte. Olivé, envoltat de càmeres, s'ha presentat i ha assegurat que no tenien intenció d'acatar el precinte. Els representants municipals l'han advertit que, en aquest cas, la falta administrativa es podia convertir en penal i que ell seria acusat de desobediència a l'autoritat. Fonts municipals han assegurat que ara els serveis jurídics del consitori tindran en compte els fets succeïts per coninuar el procediment a través de la via judicial. "Heu vist com no ens poden tancar", celebrava Olivé de cara a la premsa. Assegura que tant l'Ajuntament de Barcelona com el de l'Hospitalet, on tenen un local que fan servir per exposar el tipus d'habitacles que amenacem de construir, els estan perseguint per totes les vies en lloc d'asseure's a escoltar-los.

"Seguirem actuant amb totes les capacitats perquè no es permeti infrahabitatage", ha assegurat l'alcaldessa Ada Colau preguntada sobre el desafiament dels pisos rusc. Segons l'alcaldessa, el seu equip no permetrà que hi hagi empreses privades que "es vulguin aprofitar de la situació de necessitat de la ciutadania".El govern municipal reitera que un allotjament com aquest no s'ajusta als requisits mínims d'habitabilitat que s'exigeixen per poder viure "amb dignitat i en unes condicions adequades" i que els promotors no disposen de cap permís per tirar endavant la iniciativa. El conflicte continuarà.

Avui, diuen els responsables del projecte, tenen prevista una trobada amb un grup de l'oposició de Barcelona per tractar de trobar un camí que legalitzi la seva activitat. De moment, vistes les protestes que ja hi ha hagut i en previsió de les que poden venir, el negoci del costat ja ha posat un cartell on deixa clar que ells no construeixen 'pisos rusc' i que, per tant, demanen que ningú no els embruti la persiana. Les queixes, al local del costat.