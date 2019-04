La plantilla del metro protesta per la gestió de la crisi de l’amiant

Centenars de treballadors del metro van revoltar-se dilluns contra la gestió dels directius de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) davant la crisi desfermada per la presència d’amiant i els seus efectes sobre la plantilla. Consignes com “L’amiant mata” i “Assassins” es van sentir durant la manifestació que va portar la plantilla a recórrer el centre de la ciutat -des de la plaça Universitat fins a la plaça Sant Jaume- per culminar una nova jornada de vaga parcial al servei de transport.

Al llarg del dia, les aturades van suposar una reducció del 17% en l’afluència de passatgers i van provocar aglomeracions a les andanes i llargues esperes a les principals línies.

“Estem pitjor que fa un mes”, va lamentar un dels membres del comitè de vaga, David Vázquez, que va assegurar que l’empresa no s’ha compromès a analitzar tots els trens, tal com demanaven els treballadors. Els manifestants exigeixen a TMB un inventari i un pla de retirada amb una data límit de tots els elements que continguin amiant.

Les aturades parcials del matí van tenir un seguiment del 95%, una xifra motivada, segons Vázquez, perquè es tracta d’un problema de salut que afecta directament els treballadors. De moment hi ha 22 treballadors del metro afectats per l’exposició a l’amiant i que presenten alteracions pleurals. En total, 1.500 treballadors en actiu s’han sotmès al programa de vigilància de salut de l’empresa de transport.

El president de l’Associació de Víctimes Afectades per l’Amiant a Catalunya, una entitat que també va participar en la mobilització, va reiterar el suport als treballadors i va criticar que TMB actuï com si hi hagués “amiant bo i amiant dolent, i que no se’n facin responsables”.

El conseller delegat de TMB, Enric Cañas, va assegurar que l’aturada parcial d’ahir per la situació de l’amiant “no té motius objectius per convocar-se”, perquè, segons va insistir, ja s’està fent una “gestió diligent” del conflicte. L’empresa va defensar que estan creant un inventari exhaustiu d’elements que continguin amiant en qualsevol espai o vehicle “per planificar-ne la gestió i eventual retirada”.