La plataforma CAP Gòtic Nou Ja exigeix una solució immediata davant la crisi sanitària

La pandèmia del coronavirus ha evidenciat la manca d'espai i el precari estat de les instal·lacions del Centre d'Atenció Primària Gòtic, segons denuncien els veïns del barri i els treballadors de l'ambulatori, que s'han unit en la nova plataforma CAP Gòtic Nou Ja per exigir-ne una millora. Amb les condicions actuals, diuen, el personal sanitari no pot garantir el compliment de les mesures d'aïllament i de seguretat necessàries per poder obrir el CAP amb normalitat. Per això reclamen, com a mínim, una solució provisional de caràcter urgent, a l'espera d'una alternativa definitiva.

Aquest dijous al matí la nova plataforma ha convocat una roda de premsa en què ha participat tant el veïnat com els professionals del CAP per reivindicar un problema que, segons ells, es remunta a fa 20 anys quan el centre es va inaugurar. Els portaveus del personal sanitari han comentat que "el CAP ja va néixer petit" i, des de l'inici, "presenta serioses deficiències d'espai i d'estructura que dificulten la feina dels professionals per a una atenció correcta i en condicions".

L'any 2008 el Consorci Sanitari de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona van firmar un conveni per millorar la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat en què es va establir com a prioritat la reserva d'espais per a la construcció d'un nou CAP Gòtic. Dotze anys després, però, els veïns denuncien que segueixen esperant. La crisi del covid-19 ha accentuat aquestes deficiències i, després que ahir l'Ajuntament cancel·lés, a última hora, una reunió per parlar sobre el tema, han decidit manifestar-se i fer pressió. "Com a professionals sanitaris hem de garantir la seguretat i si no la podem garantir haurem de plantejar, potser, mesures agressives", ha etzibat una de les treballadores del centre.

La solució: mòduls provisionals

El seu, diuen, és "un problema endèmic". "Fa molts anys que patim aquest problema i ara s'ha tensionat amb la situació actual", asseguren els portaveus del personal sanitari. Segons expliquen, és difícil separar els pacients amb patologies del coronavirus dels que no en tenen, no tenen prou consultes i els especialistes de ginecologia i endocrinologia, entre d'altres, no poden visitar al Gòtic i ho han de fer a Drassanes. És per aquesta raó que exigeixen l'ampliació provisional i amb urgència del centre actual a partir de l'establiment de mòduls prefabricats a la plaça Joaquim Xirau. "L'ocupació de l'espai públic no és una cosa que ens agradi ni als treballadors ni als veïns, però estem davant d'una emergència i no queda cap més remei", han afegit.

Aquesta és només una solució provisional però, des de la plataforma CAP Gòtic Nou Ja, reivindiquen la necessitat d'una solució definitiva. Davant la manca d'iniciativa per part de les administracions, proposen tres espais públics buits i disponibles que es podrien estudiar per ubicar-hi el nou centre. Un és propietat de la Generalitat i els altres dos de l'Estat i, segons la plataforma, l'Ajuntament de Barcelona és l'encarregat d'oferir el solar al departament de Salut. Per aconseguir-ho, demanen "voluntat política" i que totes les administracions estiguin disposades a negociar. Tot i això, no renuncien a altres possibilitats i exigeixen l'inici immediat dels estudis tècnics per determinar l'espai més idoni per construir el nou centre.

CAP Gòtic Nou Ja està a l'espera de la resposta de l'Ajuntament a les seves propostes i demandes. Han conclòs la roda de premsa al·legant que "els veïns del barri mereixen un CAP com Déu mana i els professionals un espai digne on poder treballar".