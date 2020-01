Les platges de Barcelona pateixen les afectacions més importants dels últims 30 anys

Les platges de l'àrea metropolitana han patit les afectacions més importants dels "últims 20 o 30 anys" a causa del temporal Gloria, segons ha afirmat aquest dimecres l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que ha alertat que la costa no es podrà recuperar totalment. El cap del servei de platges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Dani Palacios, ha indicat que, segons les primeres valoracions, els danys materials causats per la borrasca superaran els 250.000 euros només en equipaments i mobiliari de les platges, sense tenir en compte, per tant, la restitució de la sorra o els desperfectes en instal·lacions elèctriques o als passeigs marítims.

El temporal encara tindrà una última tongada de ruixats forts

Palacios ha advertit que algunes platges ja estaven "bastant febles" pel dèficit estructural de sorra que pateixen i ha constatat que les afectacions són cada vegada "més greus" davant uns temporals també cada vegada més forts. El cap de servei ha subratllat que entre el 2014 i el 2017 la costa metropolitana ha perdut mig milió de metres cúbics de sorra.

651x366 El temporal 'Gloria' fa cedir una part del pont del Petroli de Badalona / FRANCESC MELCION El temporal 'Gloria' fa cedir una part del pont del Petroli de Badalona / FRANCESC MELCION

A la ciutat de Barcelona les platges més afectades són les de Llevant, la Mar Bella i la Nova Mar Bella, on s'han perdut més de dos metres de cota de sorra, cosa que ha deixat a la vista instal·lacions d'electricitat i aigua i ha fet malbé equipaments com les plataformes de dutxes.

A la zona sud, Palacios ha comentat que la platja de Castelldefels (Baix Llobregat) ha quedat completament inundada i l'àrea de dunes ha quedat danyada, mentre que a Gavà, el Prat i Viladecans també hi ha hagut afectacions importants d'erosió i danys en equipaments. Al nord de Barcelona la platja més afectada ha estat la de Montgat (Maresme), a Badalona l'onatge ha provocat danys al passeig marítim i a les platges de Sant Adrià el mar ha arribat fins al parc del Besòs i ha cobert la platja d'aigua i residus.

De Castelldefels a Montgat, afectacions generalitzades

Al Baix Llobregat, la platja de Castelldefels ha quedat completament inundada; la zona de dunes, malmesa, i la majoria d'equipaments i mobiliari desplaçats. Al nord de Gavà les afectacions han estat "importants" per l'erosió i també es registren danys a les dutxes i als equipaments, així com a Viladecans i al Prat de Llobregat. Per exemple, al nord del Prat, a Can Camins, s'ha perdut molta sorra i tota la pedra de les esculleres ha quedat a la vista.

Al nord, la platja més afectada i que ha perdut més sorra és la de Montgat (Maresme). A Badalona l'onatge ha arribat amb molta força fins al passeig marítim, amb desperfectes en locals i negocis com patins de vela, però en aquest cas no hi ha hagut tanta erosió de sorra. A Sant Adrià de Besòs les onades han arribat fins al Parc del Besòs i han cobert tota la platja d'aigua i residus.

Reclam de mesures davant la regressió

Palacios ha assenyalat que és necessari un pla urgent entre administracions davant la regressió de les platges. El cap del servei de l'AMB ha explicat que després dels temporals la platja recupera només una part de la sorra que ha perdut de manera natural. "Hi ha un dèficit estructural de sorra, que no arriba al mar perquè hi ha embassaments, el terreny està urbanitzat i tenim ports de tot tipus. Tot això fa que les platges no es puguin recuperar. La natura no té capacitat per regenerar-se perquè no l'hi permetem", ha lamentat.

A més, les platges ja havien patit els efectes de temporals fa poc, com els del 5 i el 20 de desembre, i aquesta acumulació fa que "cada vegada estiguin més delicades". S egons un estudi que va presentar l'AMB el desembre passat, el litoral metropolità ha perdut en cinc anys prop de 500.000 metres cúbics de sorra. L'AMB i els ajuntaments metropolitans van reclamar ja aleshores solucions estables per evitar aquesta regressió. Després del Gloria, però, encara hi haurà menys platja.