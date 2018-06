El ple escenifica el divorci d'ERC i Puigcorbé

El ple de Barcelona d'aquest divendres ha arrencat carregat de sorpreses. D'entrada, amb la confirmació que l'actor Juanjo Puigcorbé no ha renunciat a l'acta de regidor i, tot i haver sigut expulsat d'ERC després de les denúncies de maltractament laboral, continua a la sala de plens com a regidor no adscrit. Seu, això sí, en una altra ubicació, just darrere del grup socialista, i ja ha anunciat que, durant tota aquesta sessió, els seus posicionaments seran idèntics als dels republicans. La decisió de continuar, de fet, la va comunicar ahir mateix. En l'entrada al ple, ni Alfred Bosch, ni Jordi Coronas no han saludat Puigcorbé.

L'altre canvi de plans ha arribat en el primer torn de paraula de l'alcaldessa. Ada Colau ha anunciat que ha decidit retirar de l'ordre del dia les proposicions que s'havien de discutir sobre les demandes que la ciutat fa als nous governs de la Generalitat i l'Estat.

Segons Colau, diferents grups havien lamentat que hi havia hagut poc temps per negociar els textos. L'oposició, després de dies de converses, no hauria permès l'aprovació d'un text que, en paraules del republicà Alfred Bosch, veuen com la "llista de la compra" per a Govern i Estat. I, per això, Barcelona en Comú ha decidit donar-se 20 dies més i portar el debat al següent ple.

Des del PDECat, Xavier Trias ha criticat que l'alcaldessa no hagués notificat la retirada dels dos punts, que s'havien de discutir en un ple extraordinari que ha durat un quart d'hora, i que hagi fet l'anunci per sorpresa. "Jo m'ho prenc amb paciència i sentit de l'humor", ha assegurat Trias, que ha advertit, però, que la paciència i el sentit de l'humor s'acaben i que el moment actual és "molt important" per teixir aliances amb els nous governs.

També els altres grups han criticat les formes de l'alcaldessa. "Així no es construeixen les majories", li ha etzibat el socialista Jaume Collboni, mentre que el PP ha definit la decisió d'última hora com un "atracament" i Cs hi ha vist una "evidència de la incapacitat de diàleg" de l'alcaldessa.

El text que Barcelona en Comú volia aprovar incloïa propostes com exigir el compliment de l'aposta pel corredor mediterrani o impulsar un nou pla pel dret a l'habitatge a Catalunya. El ple sí que donarà avui la llum verda definitiva a l'ordenança de les terrasses després de tres anys de conflicte entre els restauradors i Colau, i no es llegirà cap de les anunciades declaracions institucionals contra el 'top manta': ERC s'ha despenjat del text que promovia la plataforma d'afectats per aquesta activitat i el govern municipal, finalment, no n'ha presentat cap.