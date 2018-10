Les pluges provoquen retards a Rodalies i talls a les carreteres

Les pluges d'ahir a la nit i aquesta matinada han afectat els transports i les carreteres. Les línies R11 i R2 nord de Rodalies s'ha hagut de tallar entre Sant Celoni i Llinars del Vallès per la caiguda d'un arbre sobre la instal·lació elèctrica en tots dos sentits, i s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera. La caiguda d'un arbre també afecta la circulació de trens a la R1 entre Maçanet i Blanes, que ha quedat aturada. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram. El tren està aturat i el passatge està pendent de ser transbordat. S'ha activat el pla Ferrocat. D'altra banda, Protecció Civil també informa que s'han registrat fins a 45 petits despreniments a les carreteres, cosa que representa "una xifra extraordinària".

Gestionant servei alternatiu per carretera entre Llinars i St. Celoni. Circulació interrompuda en tots dos sentits per caiguda d'arbre — R2 Rodalies (@rod2cat) 15 d’octubre de 2018

També està patint afectacions la mobilitat per carretera. A aquesta hora està tallada la N-260 a Ribes de Freser per inundacions i s'habilita pas alternatiu a Sant Joan de les Abadesses per esllavissades. La C-38 també està tallada a Camprodon per esllavissades i la C-35 està interrompuda a l'alçada de Massanes per obstacles a la calçada.

A dos quarts de set del matí d'aquest dilluns hi havia, segons el balanç del Servei Català de Trànsit, nou carreteres tallades, entre les quals destaca la C-17 a la Garriga i Ripoll. També tenien la circulació ibterrompuda la C-35 a Massanes, la C-38 a Camprodon, la Gi544 a Espinelves, la Gi552 a Arbúcies, la B432 a Oristà, la BP1432 a la Garriga, la Gir555 a Riudarenes, la GIV5441 a Espinelves i la N260 a Ribes de Freser



Per abordar l'¡evolució de l'episodi, s'ha reunit, de nou,el comitè tècnic dels plans per possibels inundacions i vents, que està presidit pel conseller d'Interior, Miquel Buch.

Hi ha, també, diverses poblacions amb abonats sense llum. Les afectacions són, principalment, a Malgrat de Mar, Sant Quirze de Besora, Blanes, Ripollet i Tivissa.

Protecció Civil demana que s'evitin les lleres de rius com el Ter al seu pas per Sant Quirze de Besora, que inunda la plaça Bisaura i provoca inundacions de baixos. A l'Alt Ter s'ha passat del llindar d'alerta al de perill a l'estació de Ripoll. Eviteu accessos llera, punts baixos i creuaments de riu. El pantà de l a Baells ha començat maniobres de desembassament d'un cabal de 40 m3/s. El cabal podrà augmentar de forma sobtada a la llera principal i afectar trams baixos. Per això, es demana evitar la llera. També hi ha avisos per l'increment de cabals de rius i rieres del Baix Penedès, al riu Sió, que es troba desbordat; i al riu Tordera.

Fins a les set del matí, el telèfon 112 havia rebut 1.144 trucades per 807 incidents relacionats amb les pluges i el fort vent.

Transport escolar

La pluja també ha obligat a suspendre el transport escolar de Queralbs, Pardines i Planoles cap a Robes de Freser. I, també, des de Molló i Campelles. El de Vallfogona es farà amb un autobús de línia regular, segons ha informat el Consell Comarcal del Ripollès.